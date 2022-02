Windhose deckt 15 Meter Dachfirst ab

„Zeyneb“ sorgte auch für etliche Einsätze in Drensteinfurt. In Mersch hat ein Windhose einen Dachfirst auf 15 Metern sowie diverse Dachziegel abgedeckt und so für erhbelichen Schaden gesorgt.

„Zeyneb“ sorgte auch für etliche Einsätze in Drensteinfurt. In Mersch hat ein Windhose einen Dachfirst auf 15 Metern sowie diverse Dachziegel abgedeckt. Die herabfallenden Dachpfannen haben drei Autos zum Teil schwer beschädigt. In der Bauerschaft Nordholt ist ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt.

Alle anderen Einsätze seien typische Sturmeinsätze mit Bäumen auf Straßen, Baum auf Gebäuden und herabfallende Bauteile an Gebäuden, meldet die Feuerwehr im Nachgang. Aufgrund der Vielzahl aller Einsätze im Kreis Warendorf wurden Freitagabend die Einsätze von der Einsatzzentrale in Drensteinfurt koordiniert.

Im Einsatz waren zu Höchstzeiten alle Löschzüge mit insgesamt 70 Einsatzkräften. In Drensteinfurt musste die Helfer acht Mal ausrücken, in Walstedde elf Mal und in Rinkerode neun Mal.

Doch nicht nur der Sturm forderte die Löschzüge. In Drensteinfurt musste eine Ölspur beseitigt werden. In Walstedde wurde eine Person hinter einer verschlossener Tür versorgt und in Rinkerode gab es einen First-Responder-Einsatz.