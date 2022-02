40,7 Jahre: Exakt so alt ist der „durchschnittliche“ Drensteinfurter Feuerwehrmann, der damit durchaus noch etliche Jahre tatkräftig mit anpacken kann. Und das gemeinsam mit 166 weiteren Kameradinnen und Kameraden, die in allen drei Ortsteilen zu den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr zählen. „Wir haben eine starke Truppe“, betonte Bürgermeister Carsten Grawunder in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Doch trotz der nominell guten Mitgliederzahl gibt es, wie berichtet, ein großes Problem: Da nämlich rund 77 Prozent der Drensteinfurter Erwerbstätigen täglich zur Arbeit auspendeln, fehlt es an Werktagen mitunter an Einsatzkräften.

Ein Problem, das auch Moritz Watermann ansprach. Denn sein Büro „antwortING – Beratende Ingenieure“ hatte sich in den vergangenen Monaten der Fortschreibung des im Jahr 2017 entwickelten Brandschutzbedarfsplans gewidmet. Watermanns positive Nachricht in Sachen Personal: „In den kommenden Jahren sind keine großen Einbrüche zu erwarten.“ Das Problem mit der fehlenden Tagesverfügbarkeit sollte hingegen verstärkt angegangen werden, weil die Stadt ansonsten irgendwann in die Situation kommen werde, eine eigene Berufsfeuerwehr installieren zu müssen. Um das zu vermeiden, sollte die Verwaltung bei der Personalakquise verstärkt darauf achten, Bewerber einzustellen, die bereits in der Feuerwehr sind oder zumindest ihre Bereitschaft erklärten, dort tätig zu werden.

Das, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder auf Anfrage der CDU, tue man durchaus. „Allerdings schaffen wir dadurch auch zusätzliche Hürden“, warnte Grawunder. Wie Haupt- und Personalamtsleiter Jan Schwering ergänzte, gebe es aus der Erfahrung der vergangenen Jahre nicht wirklich viele Bewerber, die in der Feuerwehr aktiv sind. „Dazu arbeiten wie immer noch nach dem Prinzip der Besten-Auslese“, betonte Schwering. Sollte das Kriterium „Feuerwehrzugehörigkeit“ dagegen bei der Auswahl einen absoluten Status erlangen, dürfte die Personalfindung künftig noch schwieriger werden als sie es in Teilen ohnehin schon ist.

Was die Gesamtentwicklung der Wehr betrifft, so stehe man allerdings nach wie vor sehr gut da, betonte die Verwaltungsspitze. „Wir haben viel getan. Und etliche kostenintensive Punkte wurden abgearbeitet“, betonte Carsten Grawunder. Dickster „Brocken“ in Sachen Ausrüstung ist in Kürze lediglich ein neues Rüstfahrzeug für rund 460.000 Euro. Was, so der Bürgermeister weiter, durchaus in gewisser Weise kurios sei, da man das besagte Fahrzeug noch vor einigen Jahren als „eigentlich überflüssig“ eingestuft hatte. Die Unwetterereignisse der jüngeren Vergangenheit – allen voran im Ahrtal – hätten jedoch eindrucksvoll gezeigt, dass dies bei weitem nicht der Fall ist.

Angegangen werden soll ferner das Problem der Löschwasserversorgung im Außenbereich. Und das, erklärte die Verwaltung auf Anfrage von Bernhard Meyer (Grüne), zeitnah. Für die Erstellung des entsprechenden Bedarfsplans stehen 10.000 Euro zur Verfügung.

Was die drei Gerätehäuser betrifft, so hat der seit Längerem geplante Umbau in Walstedde kürzlich begonnen. Kosten: rund 550.000 Euro, wobei knapp die Hälfte gefördert wird. In Drensteinfurt soll die Fahrzeughalle nur dann zeitnah erweitert werden, wenn es Fördermittel gibt. Andernfalls steht der rund 400.000 Euro kostende Anbau erst nach 2025 auf dem Programm.

Noch keinen wirklich neuen Sachstand gibt es, was den seit Langem geplanten Neubau der Rinkeroder Wache betrifft. Die Suche nach einer geeigneten Fläche, erklärte der Bürgermeister, dauere in der Tat deutlich länger als gewünscht. Mittlerweile jedoch habe man einen Eigentümer gefunden, der grundsätzlich bereit sei, sein Land zur Verfügung zu stellen. Probleme bereite jedoch noch die Bezirksregierung, da sich das Areal im Bereich einer Überschwemmungsfläche befindet. „Wir wollen es aber trotzdem versuchen, denn es ist eine wirklich optimale Fläche“, erklärte Grawunder abschließend.