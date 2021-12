Alt-Herren-Abteilung besteht seit 50 Jahren

Eigentlich hätten die Kicker der Alten Herren der Walstedder Fortuna in diesem Jahr allen Grund zum Feiern gehabt. Ihre Abteilung wurde nämlich exakt vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben. Nach coronabedingter Absage soll der „Alt-Herren-Tag“ jedoch 2022 nachgeholt werden.

Sie trainieren einmal in der Woche auf dem Walstedder Fußballplatz. Sie sind immer zur Stelle, wenn rund um das Sportgelände eine helfende Hand benötigt wird. Und in der „dritten Halbzeit“, da sind sie fast unschlagbar. Die Rede ist von den Alten Herren der Fortuna, die zu den festen Größen des über 1000 Mitglieder starken Verein zählen – und das schon seit einem halben Jahrhundert. Denn in diesem Jahr feierte die Abteilung, die 1971 auf Idee von Gerhard Naujock gegründet wurde, ihr 50-jähriges Bestehen.