„Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

Monika Buxtrup, Cordula Buxtrup, Edith Hemkendreis und Elisabeth Horstkötter (v.l.) gehören dem Vorstand der KFD Rinkerode an. Drei der insgesamt sieben Teammitglieder wollen Anfang 2023 aus ihren Ämtern ausscheiden.

2008 hat die KFD Rinkerode ein großes Jubiläum gefeiert. 100 Jahre gab es die Frauengemeinschaft damals. Ob noch einmal so viele Geburtstage dazukommen, ist derzeit allerdings fraglich. Denn ein Teil des Vorstandsteams will im kommenden Frühjahr aufhören – und Ersatz ist aktuell nicht in Sicht.