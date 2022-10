Wo man gut sitzen kann

Heimatverein Drensteinfurt präsentiert Sitzgruppe am alten „Salzlager“

Drensteinfurt

Nichtstun scheint für den Heimatverein Drensteinfurt keine Option. Aktuell sind drei Sitzgruppen hinzugekommen, die an ausgesuchten Plätzen zur Rast einladen. Am „Alten Salzlager“ steht eine von ihnen, an der sich nun viele Helfer für eine kleine offizielle Übergabe getroffen haben.

Von Christiane Husmann