Zahlreiche Abmeldungen durch Corona und Wetter

„Endlich wird wieder geboult“, schreibt die Boulabteilung Klack’09. Am Samstag veranstaltete die Abteilung des SVD das erste Turnier der Saison. Ausgespielt wurde zum sechsten Mal der „Frühlingscup“. Leider passte der Name in diesem Jahr überhaupt nicht zum Wetter. Bei der Besichtigung am Morgen waren alle Plätze von einer etwa fünf Zentimeter dicken Schneedecke bedeckt, berichten die Organisatoren. Von Frühling keine Spur.

Das Winterwetter, aber auch Corona, habe dann auch Auswirkung auf die Beteiligung gehabt. Aufgrund von Absagen musste Spielleiter Manfred Möllers den Spielplan mehrmals umschreiben. In der Abteilungsversammlung hatte Obmann Friedel Walter mit 58 Anmeldungen noch eine Rekordbeteiligung angekündigt, am Ende verblieben noch 38 Personen, die antraten und dann aber auch nach spannenden Spielen ihr Kommen nicht bereuten. Am Ende spielte dann auch das Wetter mit und die Sonne schaut kurz vorbei.

Nach der Begrüßung durch Obmann Friedel Walter mit Dank an den Sponsor Achim Oeding mussten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vier Partien spielen. Die jeweiligen Partner und Gegner wurden vor jeder Runde zugelost. Gegen 19 Uhr kam es dann zur Siegerehrung. Es siegte mit vier gewonnen Partien Neumitglied Monika Otto vor Günter Brege und Manfred Pankok.

Inzwischen war auch der Grill aufgeheizt, und so ließen die Teilnehmer den Tag bei guten Gesprächen, gekühlten Getränken und gegrillter Bratwurst ausklingen, heißt es abschließend.