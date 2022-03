Zeichen gegen den Klimawandel

Es ist nur ein Baum von vielen, der in den vergangenen und in den kommenden Tagen in Drensteinfurt gepflanzt wurde oder noch gepflanzt wird. Und dennoch ist er für die Beteiligten, die sich am Mittwoch im Schatten des erst im vergangenen Jahr errichteten Schwalbenhauses des Heimatvereins an „Berthas Halde“ getroffen hatten, ein Gewächs mit Symbolwert.

Zum einen, weil die frisch gesetzte Rotbuche erneut zum „Baum des Jahres“ gekürt worden ist. Zum anderen, weil die gemeinsame Pflanzaktion von Landwirten, Waldbauern und Jägern mittlerweile zur Tradition geworden ist, wie Josef Roxel, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, betonte.

Gemeinsam mit dem Obmann für Naturschutz der Kreisjägerschaft, Markus Degener, sowie Alexander von Looz und Markus Kersting vom Hegering Drensteinfurt/Walstedde, Andreas Westermann (Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes) sowie Bürgermeister Carsten Grawunder, Bauamtsleiter Christoph Britten, Bauhofleiter Thomas Schlüter und Thomas Moddick (Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Drensteinfurt) griff Roxel schließlich zur Schüppe, um den künftigen Schattenspender in die Erde zu bringen. Und wie er dabei betonte, findet die gemeinsame Aktion jährlich wechselnd in einer der 13 Städte und Gemeinden des Kreises statt.

Freiwillige Kooperation für den Artenschutz

„Es ist ein gutes Zeichen, wie durch freiwillige Kooperation viel für den Artenschutz getan werden kann“, erklärte WLV-Kreisverbandsvorsitzender Andreas Westermann. Und das sei besonders mit Blick auf die zahlreichen Ge- und Verbote, mit denen es vor allem die Landwirtschaft täglich zu tun habe, schon ein besonderes Signal, denn: „Durch Freiwilligkeit lässt sich viel mehr erreichen, anstatt von oben immer noch einen drauf gesetzt zu bekommen“, ist der WLV-Vorsitzende überzeugt. Dass die Wahl in diesem Jahr erneut auf die Rotbuche gefallen ist, sei der Tatsache geschuldet, dass auch sie in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten habe. Im Gegensatz zur einst weit verbreiteten Fichte gelte sie jedoch als überaus widerstandsfähig und überstehe entsprechend auch längere Trockenphasen, wie sie die vergangenen Sommer immer wieder geprägt haben, recht problemlos.

„ »Es kommt auf jeden einzelnen Baum an, um das Weltklima zu schützen.« “ Bürgermeister Carsten Grawunder

Dass Jägerschaft, Bauern und Waldbesitzer im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam Flagge und Initiative zeigen, begrüßte auch Bürgermeister Carsten Grawunder. „Es kommt auf jeden einzelnen Baum an, um das Weltklima zu schützen“, betonte er bei dieser Gelegenheit. Und das gelte auch für den berühmten „einen Baum“, der manchen Hausbesitzer vor der eigenen Haustür stört, weil er mittlerweile „zu groß“ gewachsen ist oder schlichtweg „zu viel Laub“ produziert. Klagen, die er trotz der mittlerweile durchaus intensiv geführten gesellschaftlichen Debatte um den Klimaschutz in seinen Bürgersprechstunden immer noch beinahe regelmäßig zu hören bekomme, schilderte Carsten Grawunder.