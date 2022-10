Zu Gast bei Partnern in spe

Sie haben ihr Ziel erreicht: In den vergangenen Tagen hat Martin Welscheit die von ihm anlässlich der Partnerschaftsfeiern im August gestifteten Stadtwappen höchst persönlich in Castel Maggiore ausgeliefert. Die Stadt bei Bologna gilt als nächster Drensteinfurter Partner.

Bürgermeisterin Belinda Gottardi (2. v. l.) und das Team der Verwaltung von Castel Maggiore dankte Martin Welscheit (3. v. r.) für die symbolträchtigen Geschenke, die er höchst persönlich in der wohl angehenden Partnerstadt übergab.

Sie sind buchstäblich recht „sta(d)(t)tlich“ und schwer. Und seit der letzten Ratssitzung zieren sie nun auch höchst offiziell die Längswand im Ratssaal der Alten Post. Dabei dürften dort genau genommen eigentlich bislang nur zwei der drei Ortswappen zu sehen sein. Denn formell abgesegnet ist bekanntlich nur die Partnerschaft zwischen Drensteinfurt und Ingré. Gleichwohl, darin waren sich alle Beteiligten auch beim jüngsten Besuch einig, sei man mittlerweile durchaus auf einem sehr guten Weg, was die Bildung eines deutsch-französisch-italienischen Dreierbündnisses anbelangt. Denn den dazu notwendigen dritten Partner haben die Freunde aus Ingré angesichts ihrer langjähriger Partnerschaft mit Castel Maggiore ja quasi gleich „mit in die Ehe gebracht“. Entsprechend hatte CDU-Ratsmitglied Martin Welscheit beim jüngsten Festakt in der Teamschule auch passend vorgesorgt – und gleich jeweils drei großformatige Stadtwappen aus kleinen Mosaiksteinchen fertigen lassen.