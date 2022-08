Zuggäste sitzen drei Stunden fest

Wer am Montag wie gewohnt gegen 15 Uhr am Drensteinfurter Bahnhof auf den Zug wartete, der brauchte viel Geduld. Aufgrund einer gestrandeten Eurobahn ging auf der Strecke zwischen Hamm und Münster rund drei Stunden lang nichts.

Reichlich Geduld brauchten am Montagnachmittag rund 115 Fahrgäste, die mit der Eurobahn von Münster in Richtung Drensteinfurt unterwegs waren. Kurz vor dem Bahnhof Rinkerode streikte der Zug und ließ sich auch danach nicht wieder in Gang bringen.

Ersten Meldungen zufolge soll ein defekter Hauptschalter die Ursache gewesen sein. Wie die Eurobahn auf Nachfrage am Dienstag mitteilt, habe die technische Untersuchung ergeben, dass eine defekte Kupplung die Kommunikation zwischen den beiden Zughälften unterbrochen habe. Und das sei letztendlich auch der Grund dafür gewesen, dass die Zuggäste rund drei Stunden lang festsaßen. Eine Trennung der Züge mit dem Ziel, die Fahrgäste dann in einer Hälfte bis zum nächsten Haltepunkt zu transportieren, sei nämlich nicht möglich gewesen. Und da die Stelle, an der sich die Panne ereignet hatte, recht unzugänglich ist, sei eine Evakuierung über die Gleise aus Sicherheitsgründen unmöglich gewesen, heißt es aus der Eurobahnzentrale.

Nach Absprache mit der DB-Netz habe man sich daher dazu entscheiden, eine zweiten Zug auf dem Gegengleis zur Havariestelle zu schicken, der die gestrandeten Fahrgäste dann gegen 18 Uhr aufnahm. Eine überaus „unglückliche Situation“, so die Eurobahn, die allerdings nicht anders zu lösen gewesen sei.