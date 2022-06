Zum Abschied fließen sogar Tränen

Höchst emotional ging es am letzten Schultag an der Rinkeroder Grundschule zu. Beim Abschied der Viertklässler flossen sogar Tränen.

Letzter Schultag, endlich Sommerferien! Doch viele der Rinkeroder Grundschüler erlebten diesen Vormittag mit gemischten Gefühlen. Denn trotz der Freude über sechs Wochen ohne Klassenzimmer und Hausaufgaben überwog bei vielen Kindern die Traurigkeit über eine zu Ende gehende Zeit.

Für die Jungen und Mädchen der beiden vierten Klassen hieß es, „Abschied zu nehmen“ von ihrer Grundschule, ihren Lehrern und Mitschülern. Für sie beginnt nach den Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt auf einer weiterführenden Schule. Doch auch bei einigen anderen Schülerinnen und Schülern flossen Tränen, weil sie ihre älteren Schulkameraden nun gehen lassen mussten.

Beliebte Fotoschau im Klassenverband

Wie üblich gab es die beliebte Fotoschau, mit der auf die Ereignisse des Schuljahres zurückgeblickt wurde. Coronabedingt fand diese allerdings nicht wie früher mit der gesamten Schulgemeinschaft in der Pausenhalle statt, sondern in den einzelnen Klassenzimmern. Zudem wurden wieder die drei Klassen ausgezeichnet, die am besten auf Sauberkeit in ihren Räumen geachtet hatten.

Zum Glück hatte der „Wettergott“ ein Einsehen, so konnte die Verabschiedung dann wie geplant mit allen gemeinsam auf dem Schulhof stattfinden. Die beiden vierten Klassen zeigten zwei einstudierte Tänze und erhielten viel Applaus für ihre eindrucksvolle Performance. Dabei sang die 4a zu ihrem Tanz: „Mal bin ich der King, mal bin ich es nicht“ – eine Erkenntnis, die sie für die Anfangszeit an der neuen Schule mitnehmen können.

Spalier für die Großen

Besonders emotional wurde es, als die Kinder der drei verbleibenden Klassen sowie die Lehrer ein Spalier für die Großen bildeten – so wie damals am ersten Schultag – und dazu sangen: „Wir sagen euch Tschüss und klatschen dabei – und wünschen euch viel Glück!“