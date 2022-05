Zum gemischten Quartett mutiert

Aller guten Dinge sind drei, so heißt ein bekanntes Sprichwort – das auch auf Rudi Marhold und die „Zucchini Sistaz“ zutrifft. Zwei geplante gemeinsame Auftritte mussten schon ausfallen. Nun soll es am 29. Mai was werden - zum Start der Scheunensaison.

Rudi Marhold und die „Zucchini Sistaz“ hatten schon 2015 gemeinsam in der Kulturscheune auftreten wollen, doch ein Unfall Marholds, der ihn an Krücken zwang, kam dazwischen. Und 2020 dann Corona. Die Scheunensaisons der vergangenen beiden Jahre mussten komplett ausfallen. Nun gibt es den Neustart. „Es ist die erste Veranstaltung dort seit September 2019“, blickt der Vorsitzende des Walstedder Kulturvereins zurück.

Mit „Rudi Marholds Wundertüte“ werden die Sommermonate traditionell eingeläutet. „Entweder stelle ich dafür eine Band zusammen oder ich wanze mich selbst irgendwie rein“, sagt Marhold schmunzelnd. In diesem Fall wird das ehemalige Mitglied der Götz-Alsmann-Band am Schlagzeug Platz nehmen. Denn für die „Zucchini Sistaz“ hat Marhold schon früher getrommelt, ist auf diversen CDs der drei Musikerinnen aus Münster zu hören.

Sinje Schnittker (Trompete, Posaune, Gesang), Jule Balandat (Kontrabass, Gesang) und Tina Werzinger (Gitarre, Gesang) werden auch gerne als „das schönste Gemüse auf sechs Beinen“ vorgestellt. „Dreistimmig singend katapultieren die drei frechen Damen ihr Publikum in die goldene Swing-Ära. Mit Frische und Verve begleiten die Zucchinis ihre nahezu akrobatischen Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn“, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam mit Rudi Marhold mutiere das weibliche Trio zum gemischten Quartett. „Tag am Meer“ heißt das Programm.

Vorverkauf läuft

Das Konzert geht am 29. Mai (Sonntag) um 17 Uhr über die Kulturscheunen-Bühne. Karten gibt‘s im Vorverkauf in der Walstedder Reiseagentur, Tel. 02387/90 02 45, E-Mail: info@walstedder-reiseagentur.de. Das Tragen einer Maske wird empfohlen.

Eine wichtige Info zum Schluss: Wer bereits Karten für die Veranstaltung 2020 erworben hatte und das Konzert nun besuchen möchte, muss die alten Tickets aus rein organisatorischen Gründen gegen neue eintauschen. Auch das geht in der Reiseagentur.