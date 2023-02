Zur Premiere geht's ins Venner Moor

Vor gut einem halben Jahr angekündigt, geht das neue Angebot von Heimatverein und DJK Olympia nun endlich an den Start. Und wie die zahlreichen persönlichen und telefonischen Rückfragen vermuten lassen, wird Manfred Bartmann zu seiner ersten angebotenen Wanderung wohl eine recht große Teilnehmergruppe begrüßen können. Aus diesem Grund hat er sich auch entschieden, das Ziel für den ersten Termin noch einmal zu ändern.

Eigentlich hätte der Wolbecker Tiergarten auf dem Programm stehen sollen. Stattdessen wird am 5. März (Sonntag) nun das Venner Moor angesteuert. Dort sei es einfacher, auch eine größere Gruppe gut zu betreuen, so der Wanderführer, der sich mit Gerhard Geske zudem tatkräftige Unterstützung an die Seite geholt hat. Los geht’s um 11 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz des Hofes Grothues-Potthoff in Senden.

Keine Anmeldung nötig

Die Strecke wird etwa elf Kilometer betragen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. „Wir sammeln uns auf dem Parkplatz und werden nach einer kurzen Ansprache gemeinsam starten – auch bei Regen“, teilt Manfred Bartmann mit. Vierbeiner dürfen mitgebracht werden, müssen aber den kompletten Weg an die Leine genommen werden. Festes Schuhwerk, am besten Wanderschuhe, ist erforderlich. Nach Möglichkeit sollte jeder Teilnehmende einen kleinen Rucksack samt Proviant dabeihaben. „Nach der Wanderung kann jeder für sich entscheiden, ob es eine Belohnung in Form eines Gaumengenusses geben soll oder nicht“, so Bartmann.

Mystische Natur und idyllische Ruhe: So beschreibt der erfahrene Wanderer das Naturschutzgebiet. „Heute umfasst das Venner Moor mit rund 149 Hektar nur noch die Hälfte seiner ehemaligen Größe. Die mächtigen Torfauflagen sind verschwunden. Doch immerhin behielten einige heidetypische Pflanzen und Tiere ihre Heimat hier. Umgeben von Birkenwäldern hat sich ein Moorwald rund um Gewässer- und Moorflächen erhalten. In den letzten Jahrzehnten wuchs glücklicherweise das Bewusstsein dafür, dass es sich beim Moor um einen besonderen und wichtigen Lebensraum handelt. Durch Wiedervernässung nähert sich das Naturschutzgebiet langsam an seinen ursprünglichen Zustand an“, schildert Manfred Bartmann. Ein Spaziergang durch das Venner Moor eigne sich ideal, um ganz in Ruhe das Hier und Jetzt zu genießen.