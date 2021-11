Zwei neue Hallen müssen her

Exakt fünf Jahre ist es Anfang des kommenden Januars nun her, dass die Feuerwehr an der Sendenhorster Straße ihre Sachen gepackt hat und ihre neue Bleibe an der Konrad-Adenauer-Straße bezogen hat. Kein wirklich langer Zeitraum, in dem sich die Bedarfe in einigen Bereichen jedoch bereits gehörig geändert haben. Mit welchen Folgen, das soll die neuste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes zeigen. Obwohl diese aber nicht auf dem Tisch liegt, geht es in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses an diesem Montag bereits um ein ganz konkretes Zukunftsprojekt – nämlich um die Erweiterung der noch nicht wirklich alten „neuen“ Feuerwache.

