„Ein furchtbarer Tag für die ganze Welt“

Im Kreis Warendorf zeigen die Städte deutlich Flagge gegen den Ukraine-Krieg. Auch in Oelde, wo am Sonntag neben Landrat Dr. Olaf Gericke auch Landtagsabgeordneter Daniel Hagemeier bei einer Protest-Aktion Präsenz zeigten.

In Oelde zeigen 300 Menschen Flagge

Solidaritätsaktion auch in Oelde: Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich am Sonntagnachmittag 300 Menschen aller Altersgruppen, verschiedener Nationalitäten und Religionen auf dem Oelder Marktplatz versammelt, um gegen den russischen Angriff auf die Ukraine Flagge zu zeigen. Unter ihnen auch Landrat Dr. Olaf Gericke und der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier. Bei der Begrüßung zeigte sich Nadine Diekmann (SPD) hoch erfreut über den großen Zuspruch an der Aktion.

Zuerst sprach Pastoralreferent Philipp Langenkämper. Der Vertreter der katholischen Kirche bezeichnete den Einmarsch Russlands in die Ukraine als „einen furchtbaren Tag für die ganze Welt.“ Er zitierte aus der Bergpredigt. Oelde sei bereit, Flüchtlingen zu helfen. Presbyter Manfred Polkamp schloss sich den Worten seines Vorredners an. Er erinnerte an die Worte des Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt: „Ohne Frieden ist alles nichts!“

Für die Muslime sprach Salih Durman vor den gut 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Solidaritätsaktion.