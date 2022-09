Eine Win-win-Situation

Reichlich Betrieb herrschte am Donnerstag in den Ladenstraßen der Bundeschampionate. Diverse Angebote wie etwa die Warendorfer-Pferdenacht von Freitag bis Sonntag locken Aktive und Zuschauer der Bundeschampionate in die Innenstadt. Umgekehrt findet mancher Warendorfer in den nächsten Tagen den Weg auf das Championats-Gelände im Norden der Stadt.

Foto: Thomas Hartwig