Einmaleins des gesunden Lebens

Vor allem auch gesund sollen Kinder aufwachsen. Dabei unterstützt sie „Klasse2000“, ein Programm, dass sich unter anderem mit Gesundheitsförderung beschäftigt. Mit der Symbolfigur „KLARO“ erfahren Grundschul- und Förderschulkinder im Kreis, was sie selbst tun können, damit es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen. Aktiv, anschaulich und mit viel Spaß. Nun geht „Klasse2000“ im Kreis Warendorf in die nächste Runde. Schulen werden aufgerufen, mitzumachen.

Gesundheit wird immer wichtiger und hier ein frühes Bewusstsein zu schaffen, ist das Ziel eines besonderen Förderprogramms. Es richtet sich an Menschen zwischen sechs und zehn Jahren. 880 Erstklässler aus 20 Grund- und Förderschulen im Kreis können am Gesundheitsförderprogramm „Klasse 2000“ teilnehmen – und das während ihrer gesamten Grundschulzeit.

Hand in Hand gemeinsam für eine Fortsetzung engagiert

Das Gesundheitsamt des Kreises hat sich mit Erfolg für die Fortführung des Projektes eingesetzt. Ermöglicht wird „Klasse2000“ durch die AOK Nordwest sowie durch die finanzielle Hilfe weiterer Unterstützer, wie zum Beispiel den Lions Clubs im Kreis Warendorf.

„Klasse2000“: Kinder erfahren selbst, wozu ein Stethoskop gut ist. Foto: Klasse2000

„Unser Ziel als größte Krankenkasse in der Region ist es, die Schulen im Kreis Warendorf zusätzlich zu unseren Angeboten über das Projekt „Klasse2000“ dabei zu unterstützen, die Gesundheitskompetenz ihrer Schüler zu stärken und ihnen Wissen für eine gesunde Lebensweise zu vermitteln“, sagt AOK–Serviceregionsleiter Michael Faust und wird konkreter: „Ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, regelmäßige Entspannung und die Steigerung der sozialen Kompetenz sind wichtig.“

Spielerisch und spannend

Und so läuft‘s: Zwei bis drei Mal pro Schuljahr führen externe Gesundheitsförderer mit medizinischer oder pädagogischer Berufsausbildung die Kinder an Gesundheitsthemen heran. Das Ziel: sie mit Spielen, Aktionen und interessanten Materialien zu begeistern.

Der Atemtrainer im Einsatz. Foto: Klasse2000

Die Strichmännchen-Symbolfigur Klaro mit dem sympathischen Smiley-Gesicht gibt den Jungen und Mädchen interaktiv wertvolle Tipps. Anschließend vertiefen die Lehrkräfte die Themen im Unterricht.

Damit die Gesundheitsförderung auch in Krisen-Zeiten nicht einschläft, wurde in der Corona-Pandemie extra eine Online-Version für zentrale „Klasse2000“-Themen erarbeitet. Falls die Stunden der Gesundheitsförderung im Präsenzunterricht nicht stattfinden können, haben die Kinder so die Möglichkeit, sich selbst Themen zu erarbeiten – konstruktiv mit Hilfe detaillierter Aufträge und des Klaro-Labors. Dabei sollen altersgerechte Spiele, Übungen, Entspannungsgeschichten, Bewegungspausen, Filme und Animationen für Abwechslung sorgen.

Auch für Eltern gibt es Angebote

Das Programm richtet sich aber nicht nur an die Grundschulkinder. Denn das wäre zu einseitig. Auch Eltern finden auf der Seite Tipps und Informationen für einen gesunden Familienalltag. Lehrkräfte gelangen über das Klaro-Labor zum interaktiven Tafelmaterial sowie zu den Unterrichtsmaterialien.

Die Bodelschwinghschule in Warendorf hat als erste Schule im Kreis Warendorf im Schuljahr 2005/06 mit der Durchführung des Programmes „Klasse2000“ begonnen und nimmt jetzt wieder teil. „Das Programm passt hervorragend in die Schulen“, begründet Schulleiterin Dorothee Pinkhaus die erneute Teilnahme. „Der Unterricht ist altersgerecht, macht den Kindern Spaß und verbindet das Thema Gesundheit mit positiven Erfahrungen und eigenen Aktivitäten.“

„Klasse2000“: Bewegung, gerade im Freien, hält gesund. Foto: Klasse2000

Dr. Tim Kornblum, stellvertretender Leiter des Kreisgesundheitsamtes, und Gesundheitsplanerin Petra Lummer freuen sich über die Weiterführung des Projektes: „Dass das „Klasse2000“-Programm in den Schulen im Kreis auch während der Corona-Pandemie angeboten werden konnte, haben wir der Regionalkoordinatorin Petra Suer-Meiners zu verdanken.“

Kontaktaufnahme

Wer jetzt Interesse bekommen hat: „Klasse 2000“-Regionalkoordinatorin Petra Suer-Meiners steht allen interessierten Schulen für Fragen zur Verfügung. Sie ist zu erreichen, unter

09 11/ 89 121 667 oder per E-Mail an petra.suer@klasse2000.de.

Eine neue Internetplattform gibt es unter www.klaro-labor.de. Auf dieser Seite können alle Lehrkräfte, Gesundheitsförderer, Kinder und deren Eltern zugreifen, die bei „Klasse2000“ mitmachen.