Einrichtungen bangen um ihre Bufdis

„Bei uns ist ganz viel Spaß dabei“, sagt Manuela Suuck. Der nimmt langsam nicht nur für die Bereichsleiterin bei der Warendorfer Lebenshilfe ab, wenn sie auf „15 Plus“ schaut. Die Drei-Stunden-Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gibt es so nirgendwo, nicht nur im Kreis nicht. Der akute Mangel an Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) bedroht den Fortbestand. Weil das Geld der Lebenshilfe nicht reicht. Und es kein Gesetz dafür gibt, das Familien mit beeinträchtigten Menschen da hilft.

15 Uhr ist Unterrichtsschluss in der Heinrich-Tellen-Schule – das prallt mit dem Alltag vieler berufstätiger Eltern zusammen, die ihren Job nicht nach den Regeln der Förderschule in Warendorf ausrichten können.

Vor zwölf Jahren trieb das Heinrich Brechtken auf die Suche nach einer Betreuung für seinen Sohn Lukas, heute 26, den er nicht „behindert“, sondern „Mensch mit besonderen Bedürfnissen“ nennt.

Nur die Lebenshilfe half

Doch es gab niemanden, der Lukas nach Schulschluss bereute. Bis auf die Lebenshilfe. Den Zuschussbedarf von jährlich um die 10.000 Euro hatte der Verein seither irgendwie quersubventioniert. Zeitweise über 20 Kinder und Jugendliche wurden in passenden Räumen mitten in der Innenstadt betreut. Von Sozialpädagogin Johanna Möllers, von zeitweise vier, fünf FSJlern, teils Ehrenamtlichen obendrein. „Es ist für alle Beteiligten ganz wichtig“, erzählt Heinrich Brechtken. „Es fördert das Selbstbewusstsein bei den Betreuten. Sie können Zeit mit anderen Menschen verbringen. Die Loslösung von den Eltern klappt besser, weil sie länger von Zuhause weg sind und sich anderswo behaupten müssen.“

Betreuer mit Bedenken

Und bei den Betreuern? „Ich hatte mein Abi und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte“, gibt Lars Beste zu. Der heute 21-Jährige kam über einen Freund ins FSJ. „Ich hatte zuerst echt Bedenken, weil ich nicht wusste, was mich erwartet.“ Und es ja nur ein Taschengeld gebe, Einsätze am Wochenende nötig seien, wie die Begleitung der behinderten Menschen zur Disco, ins Freibad oder in den Zoo. Ihm habe das enorm viel gebracht, sagt Beste. Auch eine Berufsorientierung. Er studiert Sozialarbeit.

Entlastung für Eltern

Elke Belkscheit hat außer ihrem Sohn Kilian (18) noch eine Tochter., „Die brauchte mich auch. Deshalb war mir ,15 Plus‘ wichtig, aber auch für meinen Mann und mich, um mal Zeit als Paar zu haben.“ Die Trennungsquote bei Eltern Behinderter liege bei über 40 Prozent, wirft Heinrich Brechtken ein.

Angebot in Gefahr

Die Zeiten, als es zwölf FSJler in einem Jahr gab, scheinen vorbei. Um den Betreuungsschlüssel von zwei zu eins halten zu können (Manuela Suuck: „Das kann keine OGS!“), liegt die Gruppenstärke von „15 Plus“ aktuell weiter bei 14 Schülern. Und wenn es keine neuen Freiwilligen gibt? „Dann bliebe uns nur, zwei Hauptamtliche einzustellen“, sagt Lebenshilfe-Vorstand Heinrich Brechtken, „und das können wir nicht mehr zahlen.“ Entweder gebe es also ein neues Gesetz, das für Kostenträger sorgt, oder mehr Freiwillige. Und ansonsten bald kein „15 Plus“ mehr.

"Soziale Absicherung wird immer wichtiger"

Drei Fragen an Kerstin Stegemann, Geschäftsführerin der Freiwilligen Sozialen Dienste (FSD) Bistum Münster gGmbH

Welche Folgen hat es, wenn die FSJler fehlen?

Stegemann: Die Brettspiele im Altenheim fallen weg, die Ausflüge in Schulen, die Spaziergänge mit Bewohnern von Alteneinrichtungen. Das merken vor allem die Menschen, die in sozialen Einrichtungen leben.

Sinkt die Zahl der Freiwilligen zurzeit?

Stegemann: Ja, im Moment sind es zehn bis 15 Prozent weniger als noch im Sommer. Es ist aber auch so, dass die Zahl in Corona-Zeiten stark angestiegen ist. Die sind lieber ins soziale Jahr gegangen, als sich ein Online-Semester anzutun.

Wie erklären Sie sich den aktuellen Rückgang?

Stegemann: Jungen Menschen ist die wirtschaftliche Absicherung immer wichtiger geworden. Da kommt man mit 438 Euro Taschengeld nicht über die Runden. Zumal Freiwillige die Fahrt zum Einsatzort selbst bezahlen müssen – anders als Bundeswehrsoldaten, die seit 2020 kostenlos fahren können, wenn sie eine Uniform tragen.