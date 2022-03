Empty Court starten wieder durch

Sassenberg

Benannt nach einer Textzeile des Pearl-Jam-Songs Song „State of Lust and Trust“ gründete sich die Band „The Empty Court“ bereits 2019. Mit ihrer ersten EP („Life of the Empty Court“- auf allen Streamingportalen), Konzerten und youtube-Videos sorgte das Rocktrio gleich auf Anhieb für Begeisterung. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Jetzt stehen immer mehr Lockerungen an. Zeit der Sassenberger Band „The Empty Court“ endlich jene Bühnen zu geben und jenen Erfolg für einen richtigen fetten Durchbruch.

Von Peter Sauer