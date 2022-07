Ennigerloher bei „Bingo“

Ennigerloh.

Die Erträge aus der NDR-Sendung „Bingo!“ kommen Projekten im Bereich des Natur- und Umweltschutzes zugute. In der Umweltlotterie sind also Teilnehmer und Natur gleichermaßen die Gewinner. Und am Sonntag (24. Juli) spielt auch ein ehemaliger Elektriker aus Ennigerloh um 28 000 Euro. Wir drücken die Daumen.

Von Peter Sauer