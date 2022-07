„Es ist wie nach Hause kommen“

Sie waren nie ganz weg, doch 2022 starten Alphaville wieder so richtig durch. Auf ihrer Tournee machen sie auch Halt im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde. Und wer Sänger und Alphaville-Mastermind Marian Gold neulich in der „Adam-Riese-Show“ gehört hat, weiß: Alphaville sind in Topform.

„Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live for-ever? Forever, and ever.“ Der Alphaville-Song „Forever Young“ von 1984 ist Kult. Als Beyoncé und Jay-Z ihn in den 2010er-Jahren live auf ihrer Tour sangen, bekam Alphaville-Sänger und Komponist Marian Gold eine Gänsehaut. Eine zweite folgte, als der Mitgründer von Alphaville sich in der vergangenen Adam-Riese-Show die Clickzahlen des Videos von Beyoncé von 2014 anguckte: „Mehr als 85 Millionen. Wow.“

Das muss gefeiert werden. Knapp 40 Jahre nach ihrem in Münster entstandenen Debütalbum „Forever Young“ treten Alphaville am 3. September (Samstag) live auf der Waldbühne im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde auf. Darauf haben viele Fans, nicht nur in der Region, schon lange gewartet. Grund genug für ein Interview mit Marian Gold, der gerade auf dem Weg zu einem Alphaville-Konzert in Schweden ist.

Was erwartet uns beim Auftritt von Alphaville in Oelde?

Marian Gold: Ein farbenprächtiges Programm. Wir spielen Songs aus all unseren Alben, nicht nur die großen Hits, sondern auch tolle Überraschungen.

Wie ist es zwischen Freibad und Blumenschau zu spielen?

Marian Gold: Inspirierend. Wir bauen die Landschaft in das Konzert mit ein. Ich bin selbst ein Blumenfreund, habe einen Garten, mal ne Art Wildnis, mal mit Besuchen von Fuchs und Eule. Der Garten ist für mich gut zum Kräfte tanken. Auch ein Musiker braucht mal Ruhe. Ich sage auch meinen Kinder, dass jetzt die Xbox weggelegt wird und sie in den Garten gehen mögen, da warten Trampolin oder Basketball auf sie. Auch unser Hund ist ein Gartenfan. Es gibt ein besonderes Gartenstück, da pinkelt er gerne drauf.

Auf der Bühne ist es schon durch die Scheinwerfer warm. Jetzt kommt das heiße Wetter dazu. Hast Du persönliche Abkühltipps?

Marian Gold: Es gibt kein Entkommen. Nach jedem Auftritt verliere ich drei bis vier Kilo an Flüssigkeit. Man muss einfach seinen Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen und viel Wasser trinken.

Wirst Du bei warmem Wetter ins Freibad neben der Bühne springen?

Marian Gold: Ich gehe zwar gerne schwimmen, aber dann doch lieber an der See oder in einer einsamen Lagune. Vielleicht finde ich in Oelde und Umgebung ja noch eine versteckt-verträumte Badegelegenheit.

Tickets Foto: Tickets für Alphaville am 3. September (Samstag) bekommt man im Vorverkauf als Hardtickets bei iFAN für 39 Euro und online bei eventim ab 41,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 45 Euro. Wichtig: Die Kapazität der Waldbühne ist auf 2500 Stehplätze begrenzt.

Im Rahmen des Oelde Open Air spielen am 2. September (Freitag) die H-Blockx mit Sänger Henning Wehland ihr Programm „Time to move again“.

Einlass ist an beiden Oelde-Open-Air-Tagen im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde um 17 Uhr. Das Vorprogramm beginnt um 18 Uhr. Konzertende ist um 22.30 Uhr. www.ifan-musik-festival.de/oelde-open-air/ ...

Du stammst aus Herford. Die erfolgreichste Zeit von Alphaville waren die Achtziger in Münster. Du lebst ja schon länger in Berlin. Wie ist es, jetzt ins Münsterland zurückzukehren?

Marian Gold: Ich fahre durch die Städte meiner Jugend. Da sind wir früher mit Alphaville immer mit unserem rostigen VW zwischen Münster und Bielefeld getuckert. Der Kreis Warendorf ist für mich ein Homerun, ein magischer Ort, wie die Leute reden, dieser typische westfälische Singsang, es ist wie nach Hause kommen mit einigen Déjà-vus.

Zum Beispiel?

Marian Gold: Ich hatte in Beckum eine Freundin, die hieß Gitte.

Apropos, wird Alphaville in Oelde übernachten?

Marian Gold: Ich hoffe, dass wir bleiben können. Es kommen Kumpels und Freunde von früher vorbei. Das wird auf jeden Fall eine kurze Nacht in Oelde.

Wie hat sich der Kreis Warendorf aus Deiner Sicht im Laufe der vergangenen 40 Jahre verändert?

Marian Gold: Viele neue moderne Gebäude, aber die große Verbindungsstraße ist immer noch die gleiche, es geht pur geradeaus mit viel Grün links und rechts.

Der Song „Forever Young“ hatte zu seiner Entstehungszeit auch politische Bezüge. Er geht auf das zweigeteilte Deutschland ein und auf die Trennung von Kapitalismus und Kommunismus. Welche Bedeutung hat der Song 2022?

Marian Gold: Das Lied ist zeitlos, immer wieder neu interpretierbar. Es gibt Dinge, die hält man für unvergänglich, man hält sich daran fest, aber auch diese Dinge sind vergänglich. Die Jugend zum Beispiel. Die Leute spielen „Forever Young“ auf Hochzeiten, Geburtstagen oder Begräbnissen. Das scheint auf den ersten Blick widersprüchlich, ist es aber nicht. Der Song tröstet und mobilisiert gleichermaßen. Genau das ist heutzutage wichtiger denn je.