Es mangelt an Lehrern und Aufholchancen

Der eklatante Lehrermangel zeigt nach Schulschließungen und Hybridunterricht aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin eine große Schieflage im Bildungsbereich. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Warendorf fragt sich, was unserer Gesellschaft die Bildung der Kinder und Jugendlichen eigentlich wert ist. GEW-Vorstandsmitglied Karin Wamba hat mit verschiedenen Vertretern der Schulen im Kreis Warendorf gesprochen, da immer mehr Hilferufe kommen.

Was ist mit Unterstützungsprogrammen seitens der Landesregierung wie zum Beispiel „Ankommen und Aufholen“? „Sie können nicht an jeder Schule – und wenn, nur bis zum Schuljahresende begrenzt – Löcher stopfen“, sagt Karin Wamba, „denn auf dem ohnehin leer gefegten Lehrermarkt ist es mitunter schwierig Extra-Personal zu organisieren.“

Ausreichende Differenzierung und Förderung in Gefahr

An mancher Schule müssen Klassen und Kurse zusammengelegt werden, so dass der eigentliche Unterricht nicht stattfinden kann. Teils müssen Angebote aus der Stundentafel sowie die äußere Differenzierung aufgelöst werden. Es ist fraglich, wie Schüler so dann noch ausreichend differenziert gefördert und gefordert werden sollen, wie es das Curriculum ja eigentlich vorsieht.

Mindestens genauso wichtig ist für die GEW das psychosoziale Aufholen nach Corona. Die Realität sieht jedoch mancherorts anders aus. „Schüler werden an unterversorgten Schulen eher weiter abgehängt. Auch Lehrkräfte in Ausbildung – davon viele Seiteneinsteiger – leiden unter dieser fragilen Personaldecke“, sagt Wamba.

Der Lehrermangel ist leider ein Dauerbrenner. Foto: dpa

Was bleibt also nun an Unterrichtsqualität für die Schüler, welche Qualität der Ausbildung wird angehenden Lehrkräften geboten? Für GEW-Vorstandsmitglied Karin Wamba ist klar: „Mit Mehrarbeit und überdurchschnittlichem Engagement seitens der Beschäftigten sind diese Lücken nicht zu schließen. An unterbesetzten Schulen ist Mehrarbeit an der Tagesordnung.“

Die Folge: Die enorme Belastung führt zu einem höheren Krankenstand der Beschäftigten, was wiederum den Personalmangel verschärft. Unterrichtsausfall kann dann nicht mehr vermieden werden.

Für die GEW im Kreis ergibt sich ein drastisches Zukunftsbild: Letztendlich wird die gesamte Gesellschaft die Konsequenzen dieser Unterversorgung tragen müssen. In Nordrhein-Westfalen sind laut Angaben des Ministerium für Schule und Bildung des Landes knapp 7000 Stellen im Schulbereich nicht besetzt. Im realen Schulalltag vor Ort bestehen teils sogar erhebliche Diskrepanzen zu Statistiken.

Mit Schulleitern und Lehrern gesprochen

Auch im Kreis Warendorf ist der Mangel deutlich spürbar. So berichten Schulleiter, dass sie Schwierigkeiten hätten, genügend Klassenlehrer zu finden. „Im Bereich der Grund- und Förderschulen im Kreis konnten in den vergangenen eineinhalb Jahren etwa 40 Lehrerstellen nicht besetzt werden“, klagte Katrin Lanzerath, Vorsitzende der GEW im Kreis Warendorf, bereits in einem früheren WN-Bericht. „Der Lehrkräftemangel verhindert Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen.“ Zumal drei Viertel aller Vertretungskräfte keine ausgebildeten Lehrer seien.

Adäquate Unterrichtsversorgung muss gewährleistet werden

Es herrscht mehr als nur Handlungsbedarf. Auf kurze Sicht müssen Lösungen geschaffen werden, die eine adäquate Unterrichtsversorgung an jeder Schule sichern, so die GEW: „Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen sich für den Beruf als Lehrkraft entscheiden, vor allem an Grund- oder Förderschulen“, sagt Katrin Lanzerath.

Seit langem fordert die GEW eine zuverlässige Vertretungsreserve von mindestens acht Prozent. „Zudem muss der Lehrerberuf attraktiver gestaltet werden“, sagt Karin Wamba. Dazu gehöre auch eine angemessene und faire Besoldung.