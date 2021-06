Hermann Mensing zu Besuch in der Verbundschule

Wünsche an den Dorfschreiber

Everswinkel In der vergangenen Woche war er als Dorfschreiber 2020/21 erstmals in der Klasse 8b der Verbundschule zu Gast. Von nun an wird Hermann Mensing einmal in der Woche dort sein. Das Ergebnis des ersten Zusammentreffens ist die Idee, gemeinsam ein Hörspiel zu erarbeiten. Außerdem d...