130 Zeichen für zwei schöne Touren

Alverskirchen liegt bekanntlich in der Münsterländer Parklandschaft, die so manche reizvolle „Ecke“ zu bieten hat. Auch hier vor Ort. Der Weg in die freie Landschaft ist kurz, der Erholungsfaktor bei einer Fahrradtour rund ums Dorf oder einem ausgedehnten Spaziergang ist unbestritten. Da bietet es sich förmlich an, eine mustergültige Route kenntlich zu machen und bei der Navigation zu helfen.

Jetzt ist das erste von zwei Projekten verwirklicht. „Der erste Radweg um Alverskirchen ist nun komplett ausgeschildert“, verkündete BTA-Sprecher Peter Kretschmer in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses. „Demnächst gibt es einen weiteren Weg als Fußweg.“ Die Route dafür sei schon erarbeitet, es gelte noch, die Schilder anzubringen.

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. „An der Aktion ,Rundwege um Alverskirchen' sind noch 13 andere Vereinsvertreter beteiligt“, erzählt Edgar Theilmeier als federführender Organisator, der schon vor fünf bis sechs Jahren die Idee eines solchen Weges mit sich herumtrug. Anfang Januar 2020 sollte es konkret werden. „Wir haben die Vereine angeschrieben, dass wir vom BTA diese Idee haben.“ Ein erstes Treffen fand statt – und dann kam Corona und bremste die ganzen Aktivitäten erst einmal ein Stück weit aus.

Anfang 2021 trafen sich Vertreter des BTA mit Philipp Elsbernd von der Gemeindeverwaltung, um das Projekt grob vorzustellen und auch die rechtliche Seite zu klären, wo denn Schilder montiert werden könnten. „Wir möchten schöne, unterschiedlich lange Routen finden, die zum Wandern und Radfahren in unserem Dorf einladen“ erklärte Theilmeier seinerzeit die geplante neue Aktion. Anregungen holte sich eine BTA-Delegation Mitfahrern beim Verein Ostbevern Touristik Ende Dezember 2021. Dort folgte man den „Wanderschuh-Schildern“ durch die Landschaft und zeigte sich angetan. „Das Konzept begeistert, und wir haben viele Ideen für unsere eigenen Rundwege mitnehmen können“, bilanzierte Niko Ritter vom BTA-Vorstand seinerzeit. Zwei Routen wollte man nun selbst zum Start verwirklichen.

Franz-Josef Kröger und Hermann Santen setzten die Schilderidee schließlich in fertige Produkte um, die aus dem Budget des BTA finanziert wurden. Kunststoffschilder mit dem Titel „NaTOURnah Alverskirchen“ und einem Fahrrad- oder Wandersymbol in den Farben Blau und Grün. Zirka 60 Schilder sind es für die etwa 15 Kilometer lange erste Fahrradrunde. Die rund 70 Schilder für den noch auszuschildernden, etwa fünf bis sechs Kilometer langen ersten Wanderweg sind auch schon produziert und sollen möglichst bald montiert werden. Wer Interesse hat, mitzuhelfen, kann sich bei Edgar Theilmeier oder Niko Ritter melden.

Das Wege-Projekt ist mehr oder weniger „open end“. Mehr Strecken sollen folgen. „Wir werden verschiedene Farben wählen, wenn wir weitere Wege entwickeln“, blickt Theilmeier in die Zukunft. Vorgesehen ist ferner, die Wege auf der BTA-Homepage und anderen Portalen online zu stellen. „Wir wollen den Wegen auch noch Themen zukommen lassen“, kündigt Theilmeier an. Schon Ritter hatte nach dem Ostbevern-Termin laut nachgedacht: „Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Menschen auf unterschiedlichen Etappen auch mit Köstlichkeiten aus der Region stärken können.“ Alverskirchen und seine Landschaft schmackhaft machen – darum geht es nämlich.