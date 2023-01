140 Menschen aus der Ukraine

40 geflohene Menschen aus der Ukraine lebten zum Jahresende in der Vitus-Gemeinde. Wie Kämmerin Susanne Nerkamp im laut Kommunalhaushaltsrecht obligatorischen Bericht zum Ende des Quartals aufzeigte, hat die Gemeinde im Jahr 2022 einen Betrag von 286 341 Euro für diese Flüchtlinge verausgabt.

Für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge hat die Gemeinde in den vergangenen Monaten diverse Einrichtungs- und Haushaltsgeräte gekauft.

Ein großer Teil der Kosten entfällt auf die Unterbringung. So hat die Gemeinde 15 Wohnungs- und 13 Raummietverträge abgeschlossen, und neun Personen wurden in den Übergangs-Wohnheimen untergebracht. Die Mietkosten summieren sich demnach auf über 119 000 Euro zuzüglich rund 21 000 Euro für Mietnebenkosten. Zudem hat die Gemeinde Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von knapp 94 600 Euro gezahlt. Unter den Punkt sonstige Geschäftsaufwendungen fasste Nerkamp Kosten für Malerarbeiten und Hausrat-Anschaffungen wie etwa Bettzeug, Töpfe, Pfannen und ähnliche Dinge für über 49 000 Euro. Summa summarum über 286 000 Euro.

Demgegenüber stehen Einnahmen durch eine Landeszuweisung in Höhe von knapp 128 000 Euro, die in Folge einer Bund-Länder-Einigung zusätzlich zur Entlastung der Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge gezahlt wurde. Hinzu kommen unter anderem Benutzungsgebühren für die Übergangs-Wohnheime von rund 97 000 Euro sowie Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen von rund 17 000 Euro und Ersatzleistungen, die zusammen rund 3700 Euro ergeben. Insgesamt knapp 245 000 Euro.

Macht unterm Strich Mehraufwendungen für die Gemeinde in Höhe von fast 42 000 Euro. Aufs gemeindliche Konto gehen bislang auch die Investitionen für Waschmaschinen, Trockner, E-Herde, Kühl- und Gefrierschränke, Kleiderschränke, Matratzen und zwei Küchen im Wert von über 37 000 Euro.