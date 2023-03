IGSE unterstützt „Ambulanten Kinderhospizdienst“

Im Zusammenhang mit der Neueröffnung des Büros in Westkirchen des Ambulanten Kinderhospizdienstes Hamm/Warendorf waren zwei Vorstandsmitglieder der Interessengemeinschaft der Selbstständigen Everswinkel (IGSE) vor Ort, um sich über den Dienst zu informieren.

Die IGSE spendete 2000 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst. Das Bild zeigt Silvia Kirschke, Andreas Enseling, Martina Abel vom Kinderhospizdienst und Stefan Batkowski (v.l.).

An diesem bunten Nachmittag wurden neben Sponsoren und weiterer Unterstützer insbesondere auch betroffene Familien und ehrenamtliche Begleitungen des Dienstes über die Tätigkeiten und Möglichkeiten umfänglich informiert. Aus dieser Begegnung heraus hat es sich die IGSE auf die Fahnen geschrieben, den Ambulanten Kinderhospizdienst weiterhin zu unterstützen. Insbesondere, da durch die Eröffnung des Büros in Westkirchen der Bekanntheitsgrad im Kreis Warendorf zunehmen soll, teilt der Gewerbeverein mit.

„Wie wichtig dieser Dienst ist, hat der Vorstand der IGSE an diesem Nachmittag erfahren und war tief beeindruckt vom Umfang und der Unterstützung, die der Dienst im Alltag erbringt. Aktuell ist ein neuer Vorbereitungskursus ab dem 21. März um 18 Uhr zur ehrenamtlichen Begleitung in Westkirchen in Vorbereitung. Wer Interesse hat, kann sich bei der Koordinatorin Martina Abel, 0 25 87/9 35 14 79 informieren und bestenfalls anmelden.