30 Jugendliche feierlich gefirmt

In einem festlichen Gottesdienst hat Weihbischof Dr. Stefan Zekorn am Samstag 30 Jugendlichen der Pfarrgemeinde St. Magnus-St. Agatha das Sakrament der Firmung gespendet. Die Firmfeier war Höhepunkt der mehrmonatigen Vorbereitung seit dem Herbst vergangenen Jahres.

Zusammen mit Weihbischof Dr. Stefan Zekorn (Mitte), Pfarrer Pawel Czarnecki (l.) und Pfarrer Thomas (r.) feierten 30 Jugendliche ihre Firmung in der St. Magnus-Kirche.

Vom Katecheten-Team begleitet, haben sich die Firmlinge an verschiedenen Tagen mit sich selbst und mit ihrem Glauben auseinandergesetzt. „Trotz der nicht einfachen Corona-Situation ist es in diesem Jahr gelungen, in zwei Gruppen für ein Wochenende nach Gerleve und nach Borken-Gemen zu fahren, um dort über die Beziehung zu Gott und dem Heiligen Geist ins Gespräch zu kommen“, heißt es seitens der Kirchengemeinde.

Pia Lauhoff und Immanuel Lawong begrüßten den Weihbischof im Namen aller Firmlinge in der Pfarrkirche. Foto: Pfarrgemeinde

Zudem haben die Jugendlichen an verschiedenen Workshops teilgenommen. Es gab die Möglichkeit, den Kirchenraum neu zu entdecken, sich über einen Film auszutauschen, einen Nachmittag mit Senioren im Haus St. Magnus zu verbringen oder bei einer Wanderung über den Glauben zu sprechen. Am 1. Fastensonntag haben sich die jungen Christen in einem Ja-Gottesdienst frei entschieden, sich durchs Sakrament der Firmung im Glauben bestärken zu lassen. „Ihr Firmbewerber bekommt von Gott ein großes Geschenk: seinen Heiligen Geist. Er begleitet euch auf eurem Lebensweg und kann euch helfen gute Entscheidungen im Leben zu treffen“, gab der Weihbischof den Firmlingen mit auf den Weg.