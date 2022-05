36. Sparkassen Vitus-Lauf rückt näher

Nach den Jahren ohne Laufveranstaltung in Everswinkel ist es am 18. Juni endlich wieder soweit: Der 36. Sparkassen Vitus-Lauf steht an.

Nach den Jahren ohne Laufveranstaltung in Everswinkel ist es am 18. Juni endlich wieder soweit: Der 36. Sparkassen Vitus-Lauf steht an. Während sich die Kleinsten ab 15.15 Uhr beim 320-Meter--Bambinilauf messen, geht es für die Grundschüler schon ab 14 Uhr auf die Ein-Kilometer-Strecke rund ums Historische Viereck. Um 14.30 Uhr geht es auf die Fünf-Kilometer- Strecke. Der zehn Kilometer lange Hauptlauf folgt um 15.25 Uhr. Auf der Homepage des SC DJK findet man unter https://scdjk.de/de/sc-djk-everswinkel/veranstaltungen/ den aktuellen Flyer und auch alle weiteren Infos. Außerdem ist die Anmeldeseite dort verlinkt. Der Sportverein hofft auf viele Teilnehmende. Außerdem sucht man noch Helfer, die als Streckenposten oder in der Zielversorgung unterstützen wollen. Wer Interesse hat, meldet sich in der Geschäftsstelle (inf@scdjk.de oder 0 25 82/86 42).