40. Geburtstag wird im Dezember gefeiert

Die Besucherzahlen jüngst seien nicht schlecht gewesen. „Die Menschen kommen zum Bad.“ Normalerweise passieren rund 100.000 Gäste im Jahr die Kasse des Familienbades. Im vergangenen Jahr 2021 seien es über 40.000 gewesen. Eine Zahl, die Feikus vor dem Hintergrund der langen Schließungsphase und nur sieben Monaten Betrieb positiv bewertet. „Das finde ich schon ganz gut.“ Das laufende Jahr 2022 ist ein besonderes für das Vitus-Bad: 40 Jahre besteht es inzwischen. Im Dezember soll das Jubiläum gefeiert werden.

Frei- und Hallenbäder gab‘s Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts schon reichlich, aber neu war seinerzeit der Gedanke, aus den reichlich langweiligen Wasserbecken Spaß- und Familienbäder zu machen mit echtem Aufenthaltscharakter. In einigen größeren Städten erblühten in den 80er-Jahren die ersten bunten Bad-Blumen – und in der kleinen Gemeinde Everswinkel. Am 3. Dezember 1982 dann die Einweihung, unter anderem mit NRW-Kultusminister Jürgen Girgensohn, Regierungspräsident Erwin Schleberger, Landrat Josef Predeick und weiteren geladenen Ehrengästen.