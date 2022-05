47 Jahre im Dienst der Pferde

Herbert Winter, Stallmanager und gute Seele am DOKR-Bundesstützpunkt, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Seit fast 47 Jahren – mit nur kurzer Unterbrechung – hat der 65-Jährige für das Wohl der Pferde am DOKR gesorgt.

Beim Preis der Besten, Winters letztem Turnier in seinem Amt, fand seine offizielle Verabschiedung statt. Dabei sprach ihm Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler den Dank des gesamten DOKR für den unermüdlichen Einsatz aus.

Winter kam im Sommer 1975 zusammen mit dem späteren Vielseitigkeits-Bundestrainer Martin Plewa, den er auf dem Trakehner-Gestüt Eichenhof von Gisela Gunia in Uslar kennengelernt hatte, nach Warendorf und in das damalige DOKR-Bundesleistungszentrum. Dort sorgte er zunächst als Pferdepfleger für Plewas Pferde und legte im Oktober 1982 die Prüfung zum Pferdewirt „Zucht und Haltung“ ab. 1986 folgte ein kurzes Gastspiel in Bremerhaven, wo er auf Initiative des damaligen Bundestrainers Springen, Herbert Meyer, eine Stelle in einem Spring-Stall antrat.

Zu seiner Verabschiedung wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste die Plakette für hervorragende Leistungen in Haltung und Pflege von Pferden in Gold überreicht, allerdings hielt es Herbert Winter nicht lange in der Fremde. Nach rund einem halben Jahr kehrte er bereits nach Warendorf zurück, um seine alte Tätigkeit wieder aufzunehmen – sehr zur Freude der Reiter und der DOKR-Mitarbeiter – und wohl mit Sicherheit auch der Pferde.

„Er ist ein Mitarbeiter und Kollege, auf den man sich immer zu einhundert Prozent verlassen konnte. Er sorgte nicht nur dafür, dass es unseren Pferden gut geht, sondern auch dafür, dass unsere Lehrlinge gut ausgebildet wurden“, sagte Peiler in seiner Laudatio. „Herbert Winter ist eine Institution, ohne die man sich den Bundesstützpunkt kaum vorstellen kann.“ Das muss auch niemand, denn Winter wird mit seiner Familie auf dem DOKR-Gelände wohnen bleiben.