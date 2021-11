50 Jahre lang Gesicht des SC DJK

50 Jahre war Josef Riesenbeck das Gesicht des SC DJK Everswinkel. In diesem halben Jahrhundert hat er sich wie kein Zweiter um seinen Verein und den Sport im Vitus-Dorf verdient gemacht. Nachdem Riesenbeck bereits im März zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden war, wurde er am Sonntagmorgen im Rahmen einer Feierstunde im Vitus-Sportcenter für seine besonderen Verdienste gewürdigt. Damit wurde er nun auch offiziell aus der Vorstandsarbeit verabschiedet.

Von 1970 bis 1975 war das Urgestein zunächst Geschäftsführer des DJK St. Magnus Everswinkel, ehe er nach der Fusion mit dem SC Everswinkel bis 1985 die Funktion des Geschäftsführers des SC DJK Everswinkel übernahm. In Erinnerung bleiben wird aber vor allem Josef Riesenbecks 35-jähriges Wirken als Vorsitzender des Sportvereins. Parallel dazu engagierte er sich zeitweise in den Vorständen der Tischtennis- und Tennisabteilung sowie im Kreissportbund.

Durchsetzungsfähigkeit und Beharrlichkeit

„Du warst nicht immer ein bequemer und einfacher Vorsitzender, aber wenn man was erreichen und umsetzen will, wird es auch schon mal etwas unbequemer für die Mitstreiter und Beteiligten“, sagte der langjährige Präsident des Kreissportbundes Ferdi Schmal in seiner Laudatio: „Aber die Erfolge sprechen für deine Durchsetzungsfähigkeit und Beharrlichkeit. Wichtig ist einfach, dass man sich immer in die Augen sehen kann, miteinander spricht und ein Freund bleibt.“ Der Hartnäckigkeit von Riesenbeck sei es zu verdanken, dass das Vitus-Dorf heute über eine Sportinfrastruktur verfüge, die kreisweit ihresgleichen suche und mehr als 2000 Menschen vor Ort Sport treiben: „Everswinkel ist die Sportstadt des Kreises.“

Ähnlich sah es auch Bürgermeister Sebastian Seidel. „Josef hat immer angetrieben, Menschen zusammenzubringen und für diese etwas zu schaffen.“ In den Gesprächen mit der Gemeinde habe er höllisch gut für den SC DJK verhandelt, um himmlisch gute Ergebnisse zu erzielen. Dem konnte der langjährige Gemeindedirektor und erste hauptamtliche Bürgermeister Hermann Walter nur zustimmen. Manches mal sei Josef Riesenbeck vor seiner regulären Arbeit im Büro des SC DJK erschienen und habe sich als zukunftsorientiert denkende Person unermüdlich um den Sport in Everswinkel verdient gemacht.

Für herausragende und langjährige Verdienste um die Ziele und Aufgaben des DJK-Sportverbandes verlieh die Vorsitzende des DJK-Sportdiözesanverbandes Münster Gisela Bienk Josef Riesenbeck das seltene Carl-Mosterts-Relief. „Sport um die Menschen willen – sportlich, geistlich, christlich unterwegs – hat dich immer geprägt.“

Verein kontinuierlich weiterentwickelt

Pfarrer Pawel Czarnecki betonte, dass der Mensch aus dem Körper und dem Geist bestehe. Während sich die Kirche um den Geist kümmere, habe sich Riesenbeck mit viel Herz um den Körper verdient gemacht.

Für den Vorstand des SC DJK Everswinkel sprachen die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Markus Schöfbeck und Heinz Steinhoff – Martin Steinbach als Vorsitzender war wegen eines Corona-Verdachtsfalles verhindert – anerkennende Worte. Josef Riesenbeck habe den SC DJK kontinuierlich weiterentwickelt und zu dem gemacht, was er heute ist: Ein Verein mit über 2000 Mitgliedern sowie einer Struktur und ein Sportstättenangebot, das landesweit seinesgleichen suche.

Der Geehrte selbst bedankte sich vor allem bei seiner Ehefrau Toni, für die jahrzehntelange Rückendeckung, aber auch bei allen Weggefährten, der Gemeinde und der Kirche. „Ohne euch hätten wir nicht so einen gut funktionierenden Verein auf die Beine stellen können.“ Das Engagement für seinen Sportverein und seine Gemeinde habe er stets als Bereicherung in seinem Leben empfunden. Im Anschluss an die offiziellen Reden wurde bei einem gemeinsamen Mittagessen und gemütlichem Beisammensein noch eine ganze Weile auf das 50-jährige Wirken von Josef Riesenbeck im SC DJK Everswinkel angestoßen.