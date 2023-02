56 Nummern für den Narren-Spaß

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Die närrische Session strebt mit dem Karnevalsumzug am kommenden Sonntag (19. Februar) in Everswinkel ihrem Höhepunkt zu.

Nur sowas wie vor drei Jahren, als eine Sturmwarnung den Karnevalsumzug sprichwörtlich wegblies, brauchen die Everswinkeler Karnevalsgesellschaft (EKG), die Aktiven der Gruppen und das närrische Fußvolk nicht noch einmal.

Vier Jahre haben die Freunde der Fröhlichkeit auf den Straßenkarneval gewartet, denn abgesehen vom – nicht eingetretenen – Sturm 2020 bremste Corona in den beiden Folgejahren jegliche Jecken-Ambitionen aus. Nun also am kommenden Sonntag, 19. Februar, der Re-Start für den närrischen Lindwurm. Der wird nach letztem Stand 56 Zugnummern umfassen, darunter acht Fußgruppen. Leider mangelt es diesmal an der Live-Musik. „Wir haben mehr als 50 Musikzüge angeschrieben. Leider sind viele davon seit Corona nicht mehr spielfähig oder schon anderweitig verplant“, bedauert EKG-Chef Marcel Veltmann. Zumindest der Spielmannszug Sendenhorst-Albersloh ist am Sonntag mit an Bord.

Start ist traditionell um 14.11 Uhr im Gewerbegebiet am Boschweg, wo sich die Wagen und Teilnehmer sammeln, um entsprechend ihrer Platzierung im Zug eingruppiert zu werden. Über Freckenhorster Straße, Hovestraße Magnusplatz, Vitusstraße, Am Haus Borg, Schulze-Delitzsch-, vom-Stein- und Bergstraße geht es dann noch einmal ins „Sambadrome“ Vitusstraße, bevor der Zug über die Nord- und Hovestraße zur Freckenhorster Straße zurückrollt.

Die EKG bot einen TÜV-Termin für Karnevalswagen an. Ole Wrzesinski, Kilian Veltmann, Marcel Veltmann, Harald Schulte und Frank Grontzki (beide TÜV-Nord) sowie Jürgen Gausebeck schauten genau hin. Foto: EKG

Auf dem Magnusplatz als familienfreundlicher Zone wird EKG-Chef Marcel Veltmann den Zug moderieren und die einzelnen Gruppen vorstellen. Die Kinderbühne fällt diesmal aus Kostengründen aus. Nächstes Jahr soll es sie dann wieder geben. Jugend und jung gebliebene Jecken haben nach dem Umzug noch vielfältige Gelegenheiten, weiterzufeiern – in Strohbückers Partyzelt an der Bergstraße, in den Gasthöfen Diepenbrock und Strohbock sowie bei der Ü30-Party des MGV-/BSHV-Elferrats im Saal Grothues.

„ Die Resonanz beim TÜV-Termin war sehr gut. Wir haben dort 16 Wagen abgenommen. “ Marcel Veltmann, Vorsitzender der EKG

Sicherheit ist Trumpf. Das gilt einerseits bei den Karnevalswagen. Jüngst bot die EKG auf dem Gelände der Firma Uennigmann wieder einen TÜV-Termin an, denn ohne eine solche Bescheinigung läuft's nicht. Prüfer vom TÜV Nord inspizieren dabei den technischen Zustand mit Blick unter anderem auf Brems- und Beleuchtungsanlagen, aber auch auf die Aufbauten. Drei Jahre ist so eine Bescheinigung gültig, wenn nichts am Wagen umgebaut wird. Veltmann bezeichnet die Resonanz als „sehr gut. Wir haben dort 16 Wagen abgenommen“.

Sicherheit auch beim Jugendschutz. Dabei kooperiert die EKG mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Kreisjugendamt. Unter dem Motto, „Du entscheidest - voll dabei oder voll abgestürzt“, soll für das Problem Alkohol bei Jugendlichen sensibilisiert werden. Die Einhaltung der Jugendschutz-Bestimmungen werden wie schon in den vergangenen Jahren wieder systematisch durch die Polizei und das Ordnungsamt kontrolliert. „Jugendliche, die in der Öffentlichkeit mit Alkohol angetroffen werden, müssen daher damit rechnen, sich ausweisen zu müssen. Bei Verstößen gegen die Altersbeschränkung werden Sanktionsmaßnahmen eingeleitet. Gegebenenfalls werden Bußgelder verhängt und das Kreisjugendamt eingeschaltet“, teilt das Ordnungsamt dazu mit. Die Spielregeln sind klar: kein Alkohol unter 16 Jahren, kein Branntwein und keine branntweinhaltigen Getränke unter 18 Jahren.

Zuvor am Samstag lädt die Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha um 18 Uhr zu einem Karnevals-Gottesdienst in Verkleidung in die Pfarrkirche ein. Den Abschluss der Session feiern die Karnevalisten am Veilchen-Dienstag, 21. Februar, ab 19.30 Uhr beim Fischessen – oder alternativem Gericht – im Gasthof Diepenbrock. Ein Video vom Karnevalsumzug ruft dann das bunte Treiben noch einmal lebhaft in Erinnerung, und die besten Gruppen werden prämiert.