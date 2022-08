80-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag gegen 20.45 Uhr eine Autofahrerin in Alverskirchen lebensgefährlich verletzt worden. Eine 80-jährige Frau aus Telgte befuhr laut Polizeibericht mit ihrem Auto aus Sendenhorst kommend die L811 (Neustraße) in Fahrtrichtung Alverskirchen. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Die Telgterin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Klinikum in Münster. Zur Dokumentation der Unfallstelle und der Unfallaufnahme wurde ein spezielles VU-Team aus Münster angefordert. Die Neustraße wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 6000 Euro.