80-Jährige nach Unfall verstorben

Lebensgefährliche Verletzungen trug eine 80-jährige Telgterin davon, als sie am Sonntagabend mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam. Am Montag verstarb sie.

Bei einem Verkehrsunfall war eine Autofahrerin am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in Alverskirchen lebensgefährlich verletzt worden. Am Montag verstarb sie im Krankenhaus. Die 80-jährige Frau aus Telgte hatte laut Polizeibericht mit ihrem Auto aus Sendenhorst kommend die L 811 (Neustraße) in Fahrtrichtung Alverskirchen befahren. Im Bereich einer leichten Linkskurve war sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab- und erst im dortigen Straßengraben zum Stillstand gekommen. Die Telgterin war bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Münster gebracht worden, wo sie später verstarb. Zur Dokumentation der Unfallstelle und der Unfallaufnahme wurde ein spezielles VU-Team aus Münster angefordert. Die Neustraße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.