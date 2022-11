Abpfiff für die Everswinkel-App

2014 war es, da stellte das Bürger-Team Alverskirchen eine damals revolutionär neue Info-Plattform für die beiden Ortsteile vor: die Everswinkel-App. Mit dieser App verpasste der Nutzer keine Termine und Veranstaltungen in und um Everswinkel mehr, konnte jederzeit alle Informationen der Gemeinde aktuell auf seinem Smartphone abrufen und erhielt Infos über Unternehmen, Vereine, Unterkünfte für Übernachtungen und vieles mehr.

Darüber hinaus konnte er ebenfalls eine Auflistung aller wichtigen Punkte in der Umgebung sowie Fotogalerien und Impressionen aus Everswinkel und Alverskirchen aufrufen. Das BTA war der Initiator und Geburtshelfer dafür, die Gemeinde stieg finanziell mit ins Boot, und die IGSE kam als Kooperationspartner hinzu. Jetzt kommt das Aus für die seinerzeit geniale Idee.

„Zum 31. Dezember wird die App abgeschaltet“, sagt BTA-Sprecher Peter Kretschmer. Und in seiner Stimme schwingt beides mit: ein wenig Wehmut wie auch das Gefühl der Vernunft. 6334 Mal ist die App aktuell auf Everswinkeler und Alverskirchener Smartphones installiert. Bei rund 9700 Bürgern ein stolzer Wert. Bei den Aufrufen der App „war unser höchster Wert mal bei knapp 15.000 Mal in einem Monat. Das war, als die Push-Funktion noch lief.“ Die ist seit mehr als einem Jahr nicht mehr aktiv. Fortan sank die Zugriffzahl auf 3000 bis 5000 pro Monat.

„ »Das Problem liegt beim App-Anbieter.« “ Peter Kretschmer, BTA-Sprecher

Es war ein deutliches Zeichen dafür, dass der Zahn der Zeit an der App nagte. „Das Ding ist in die Jahre gekommen, gewisse Funktionen liefen nicht mehr“, erklärt Kretschmer, der seit dem Start damals fast im Alleingang die App-Pflege ehrenamtlich übernahm. Um die gewohnte Performance zu bieten, hätte die App komplett neu aufgesetzt werden müssen mit neuer App-Struktur. Und mit entsprechend hohen Kosten. „Das haben wir zunächst nicht akzeptiert und mit einer abgespeckten Version weitergemacht.“ Der App-Anbieter hatte inzwischen kräftig an der Preisschraube gedreht, „ein Mehrfaches der bisherigen Preise“ verlangt. Kretschmer spricht vom „Faktor fünf“. Statt von bisher monatlich knapp 40 Euro stieg die Gebühr auf 195 Euro. Untragbar.

So eine Entwicklung ahnte man vor acht Jahren natürlich noch nicht. „Wir wollen einen großen Raum schaffen mit vielen Türen“, wählte BTA-Sprecher Kretschmer seinerzeit beim „App-Info-Abend“ einen bildhaften Vergleich. Der „Raum“ erfreute sich nicht nur wachsender Beliebtheit, sondern wurde sogar preisverdächtig. So gelangte das BTA mit der Everswinkel-App sogar aus rund 90 Bewerbern unter die Top-12 beim Engagementpreis 2019, der von der Landesregierung NRW und der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt wird. Das Projekt war im Fokus als „Engagement des Monats“ im November. Zwar reichte es letztendlich nicht fürs Siegertreppchen und einen damit verbundenen Geldpreis, aber das Lob und die Würdigung dieses Projektes waren auch eine Form von verdientem Lohn.

Das ist jetzt ein Teil der begrenzten Geschichte. Im Gespräch mit Bürgermeister Sebastian Seidel wurde die Situation jüngst erörtert und schließlich die Reißleine gezogen. „Das Problem liegt beim App-Anbieter“. Man war sich einig, nicht erneut viel Geld in die Hand zu nehmen „und auf Gedeih und Verderb dem Anbieter ausgeliefert zu sein“, der munter weiter die Preise erhöhen könnte. Erschwerend wirkt sich nämlich zudem aus, dass die App nicht mal so eben „umziehen“ kann. „Man kann die App nicht zu einem anderen Anbieter mit rüber nehmen“, macht Kretschmer deutlich. Eine gänzlich neue App hätte neben den Kosten zur Folge, dass alle Abonnenten sie hätten neu laden müssen, „und es wäre die ganze Arbeit gewesen, die wir vor Jahren hatten“.

Wie es weitergeht? Unklar. „Die App war ein gutes und viel genutztes Marketing-Instrument“, bilanziert Kretschmer. Man sei dabei, zu prüfen, wie man das anders machen könne, um Leute zu erreichen, sagt er, wagt aber keine Prognose, ob es 2023 etwas Neues geben könnte. Mit dem Aus für die App rutscht die gemeindliche Marketing-Offensive, der 2013 und 2014 viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde mit Kino-Trailern, Großplakaten in Münster, Gratis-Postkarten, Corporate Design und eben jener App, nun erst einmal gänzlich aus dem Blickfeld.