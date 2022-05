Abschied vom Dorf nach 27 Jahren

Das Kapitel währte rund 27 Jahre lang. So lange war der Textil- und Non-Food-Discounter „KiK“ in Everswinkel ansässig. Am heutigen Dienstag ist Schluss.

Das Kapitel währte rund 27 Jahre lang. So lange war der Textil- und Non-Food-Discounter „KiK“ in Everswinkel ansässig. Ein Kundenstopper vor der Filiale am Magnusplatz machte nun darauf aufmerksam, dass die letzten Tage gezählt sind. Das Unternehmen verlässt nicht nur den Magnusplatz, sondern Everswinkel generell. Am heutigen Dienstag ist Schluss.

Auf WN-Nachfrage teilt Unternehmenssprecher Georg Babing mit, „die Schließung erfolgt aus betriebswirtschaftlichen Gründen“, ein Ersatzstandort in der Gemeinde sei nicht geplant. Die überschaubare Größe eines Ortes wie Everswinkel sei bei einer Standortentscheidung nicht maßgebend. „Wir berücksichtigen mehrere Faktoren, wenn wir uns mit potenziellen Standorten befassen. Die Einwohnerzahl ist deshalb nicht zwangsläufig das entscheidende Kriterium“, so Babing. Weitere Filialschließungen im Umkreis seien derzeit nicht geplant.

Seit 1995 war „KiK“ in Everswinkel ansässig. Die Filiale gehörte zu den frühen Standorten, war die KiK Textilien und Non-Food GmbH mit Sitz in Bönen doch erst ein Jahr zuvor, 1994, von Stefan Heinig zusammen mit der Unternehmensgruppe Tengelmann gegründet worden. Aktuell sind es laut Babing bundesweit 2567 Filialen, die zusammen mit dem Online-Shop über zwei Milliarden Euro Umsatz jährlich erwirtschaften. Everswinkel gehört nun nicht mehr dazu. Was aus dem Geschäftslokal wird, ist noch ungewiss. Die Eigentümerin der Immobilie ist nach eigenem Bekunden noch auf der Suche nach einem Nachmieter.