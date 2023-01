Abwärtstrend bis zum Jahr 2050?

Man darf schon jetzt gespannt sein, wie sich die Einwohnerzahl der Vitus-Gemeinde wohl verändert, wenn das derzeit in der Erschließungsphase befindliche Baugebiet „Bergkamp III“ einmal besiedelt ist. Die magische Marke von 10.000 Einwohnern wird damit vermutlich nicht geknackt werden.

Allerdings strahlt der Wohnungsmarktdruck auf Münster ja bereits ins Umfeld aus, und die elf Kommunen der Stadtregion Münster haben sich bereits auf den Weg gemacht, um sich konzeptionell gemeinsam aufzustellen und Lösungen zu finden. Interessant ist die Frage, was in der Vitus-Gemeinde nach „Bergkamp III“ noch möglich sein wird in puncto Wohnraum.

Zum Ende des Jahres 2021 verzeichnete die Gemeinde 9716 Einwohner mit Hauptwohnsitz hier und damit unterm Strich nach Gegenrechnung von Geburten und Sterbefällen sowie Zu- und Fortzügen acht mehr als im Jahr zuvor. Fünf Jahre zuvor, 2016, waren es 9598 Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen zehn Jahren wuchs die Bevölkerung um knapp 400 Personen. Vor 40 Jahren lebten mehr als 3300 Menschen weniger in der Gemeinde. Den größten Sprung nach oben in der Bevölkerungszahl ab 1975 gab es übrigens 1995 mit einem Zuwachs um 245 Einwohner.

Nachwuchs gab es 2021 fast genauso viel wie 2020. 94 Kinder wurden geboren. In den zurückliegenden Jahren seit der Kommunalen Neuordnung 1975 lag die höchste Geburtenzahl 1990 bei 122 Kindern. Mit 71 verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern hat die Gemeinde 25 Todesfälle weniger verzeichnet als 2020. Auch hier ein Blick zurück: In der Zeitspanne von 1975 bis zum Jahr 2000 war das der höchste Wert. Die meisten Sterbefälle seit 1975 gab es 2013 mit 95 Personen. Generell gesehen verzeichnet auch Everswinkel eine älter werdende Gesellschaft. Der Anteil der Bewohner über 65 Jahre steigt weiter und liegt nunmehr bei 22,64 Prozent (2020: 21,82). 2015 waren es 19 Prozent. Der Anteil der Unter-18-Jährigen ist konstant geblieben (17,83 Prozent).

Erfreulich ist die „Verbleibquote“: Nachdem 2020 insgesamt 477 Personen endgültig ihre Koffer gepackt und die Gemeinde verlassen hatten, waren es 2021 mit 429 deutlich weniger. Die Zahl der Zuzüge ist mit 414 Personen in etwa vergleichbar zum Vorjahr. Starke Zuzugsjahre waren 2013 mit 574 Zuzügen, 2014 mit 514, 2015 mit 648 Zuwanderungen.

Leicht rückläufig war im Jahr 2021 der Anteil der ausländischen Mitbürger. 37 Personen weniger bedeuten ein Absinken der Quote von 7,30 auf 6,32 Prozent. Kaum verändert zeigt sich 2021 der Familienstand der Bevölkerung. 49,73 Prozent der Vitus-Bürgerinnen und -Bürger sind verheiratet, 38,65 Prozent ledig, 6,32 Prozent verwitwet und 5,30 Prozent geschieden. Nach oben ging es hingegen bei den Hochzeiten. 44 Paare haben sich 2021 getraut, als Eheleute gemeinsam durchs Leben zu gehen – 14 mehr als im Jahr zuvor, als die aufgekommene Corona-Pandemie viele Träume platzen ließ.

Ein negatives Wachstum prognostiziert das Statistische Landesamt NRW für die nächsten Jahre. Demnach sinkt die Everswinkeler Bevölkerung bis zum Jahr 2050 kontinuierlich. Zum 1. Januar 2050 prognostiziert das Statistische Landesamt nur noch 9054 Einwohner für die Vitus-Gemeinde. Das wäre ein Verlust von fast sieben Prozent der heutigen Bürgerschaft. Interessanter Aspekt am Rande: Der Frauenüberschuss würde laut dieser Statistik von derzeit rund 160 auf etwa 280 steigen.

Der Bevölkerungsrückgang wird vom Landesamt sowohl für Kleinstädte mit weniger als 20 000 Einwohnern als auch für Mittelstädte mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern vorhergesagt, und zwar mit einem Minus von 4,9 bzw. 3,1 Prozent. Ein leichtes Wachstum um 0,4 Prozent wird dagegen für die Großstädte erwartet, weil dort der Überschuss der Zuzüge das negative Saldo bei den Geburten und Gestorbenen übertrifft. Bei den kleineren Städten ist es umgekehrt: Der Überschuss bei den Zuzügen gegenüber den Fortzügen reicht nicht ans Defizit zwischen Geburten und Gestorbenen heran. Laut IT NRW wird die Einwohnerzahl Nordrhein-Westfalens von derzeit 17,9 Millionen bis 2050 auf 17,6 Millionen absinken. „Dabei wird sich die demografische Alterung in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen: Das Durchschnittsalter der nordrhein-westfälischen Bevölkerung wird von 44,3 auf 46,2 Jahre im Jahr 2050 ansteigen.“