„Aha-Erlebnisse“ auf Schloss Harkotten

Die Mitglieder des Schatzkammervereins Alverskirchen durften im Rahmen ihrer jüngsten Exkursion eintauchen in die Geschichte der Doppelschlossanlage Harkotten in Füchtorf. Ferdinand und Myriam von Korff selbst nahmen sich Zeit ihre Gäste.

Das war eine echte Zeitreise für die Mitglieder des Schatzkammervereins Alverskirchen:

Ein jährliches Highlight im Programm des Fördervereins sind die Exkursionen, die bedingt durch Corona leider seltener geworden sind. Unter 2G-Bedingungen konnte aber kürzlich eine Führung im Herrenhaus Harkotten in Füchtorf organisiert werden. Ferdinand und Myriam von Korff selbst nahmen sich über zwei Stunden Zeit, ihre Gäste über die Anlage zu führen und das Denkmal von nationaler Bedeutung zu erklären.

Startpunkt war das Bronzemodell vor dem Haus, wo Freifrau von Korff die familiengeschichtlichen Hintergründe der Doppelschlossanlage erklärte. Bei einem kurzen Spaziergang über das gepflegte Gelände erfuhren die Besucher viel über die ursprüngliche Nutzung der Nebengebäude. In der imposanten Eingangshalle des Hauses gab es dann das erste „Aha-Erlebnis“: Hier und im gesamten Erdgeschoss hat der Rietberger Künstler Philipp Ferdinand Ludwig Bartscher um 1815 beeindruckende Wandmalereien geschaffen, die auch durch Möbel aus seiner Manufaktur komplettiert werden.

Helle und farbenfrohe Dekorationen

Die hellen und farbenfrohen Dekorationen sorgten für Begeisterung. Detailliert berichteten die Besitzer über den langwierigen Weg vom Fund der Malereien unter zahlreichen Tapetenschichten über die Antragstellung zur Erlangung von Fördermitteln bis hin zur Durchführung der Freilegung und der behutsamen Restaurierung. Man konnte förmlich das Herzblut spüren, mit dem die Familie die Sanierung und Restaurierung dieses Kleinods vorantreibt. Auch eingestreute Informationen und Anekdoten zu den von Korff`schen Ahnen machten die Geschichte dieses Ortes lebendig. Zuletzt ging es noch in den Gewölbekeller mit der ursprünglichen Schlossküche. Sofort fühlte man sich auch hier zurückversetzt in die Zeit, als die Räume noch bewirtschaftet wurden. Abschließend bedankte sich Dr. Hans-Joachim Hubrich bei den Eheleuten von Korff für den interessanten Nachmittag - verbunden mit einer Gegeneinladung in die Schatzkammer.