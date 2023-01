Alles im grünen Bereich

Auch den Golfclub Brückhausen (GCB) treffen steigende Kosten, doch er bleibt in den schwarzen Zahlen, stellt sich grün und jung auf. Gleich mehrere Aktionen richten sich an den Nachwuchs: So wird der Verein auf Grundschulen zugehen und Schüler mit Lehrkräften einladen. Zudem gibt es spezielle Schnupper-Turniere für Kinder und Jugendliche. „Das findet man in keinem anderen Club, was wir hier bieten“, betonte Bernd Ruberg in der Jahreshauptversammlung des Clubs in der Festhalle Everswinkel.

Beim Energiesparen und Umweltschutz baut der GCB sein Handicap aus: vom Stromsparen dank LED oder beim Fördern der biologischen Vielfalt, beim Einsatz biologischer Mittel gegen Engerlinge im Rasen. Ein nicht zu behebendes Problem ist die Trockenheit, die fast bis in drei Meter Tiefe reicht. Die Mitgliederzahl wuchs an, auf 903. Dem Zuwachs ist es zu verdanken, dass die Beiträge konstant bleiben können, machte Klaus Budde deutlich. Die Beliebtheit des Vereins steige auch bei Hunden: Bislang durften Vierbeiner bei entsprechendem Verhalten der Beteiligten werktags aufs Grün, durch mehrheitlichen Beschluss der Golfer jetzt auch am Wochenende.

„ Den Mitgliedern wird hier eine über die Ländergrenzen geschätzte Platzqualität zur Verfügung gestellt. “ Vize-Präsident und Platzwart Jürgen Stiegler

Vielfach für ihre Arbeit im Sekretariat gelobt sahen sich Markus Blome und Charlotte Lambrecht. So von Schatzmeister Björn Bauersfeld, dem wiederum Kassenprüfer Dr. Ralf-Peter Simon „ein präzises Zahlenwerk“ bescheinigte. Den Mitgliedern werde hier „eine über die Ländergrenzen geschätzte Platzqualität zur Verfügung gestellt“, zeigte sich Platzwart Jürgen Stiegler stolz. Das schätzen auch die Mitglieder, wie die von Präsident Budde vorgestellten Umfragen bei hoher Beteiligung von fast 50 Prozent belegen sollten. Ein spontaner Pitch erwiderte Kritiken, die in den Umfragen auftauchten: Die Mitglieder sollten sich freuen über einen tollen Vorstand und Gastronomen, betonte eine Golferin. Später lobte auch Ehrenpräsident Dr. Horst Eggersmann die Aktiven.

Präsident Klaus Budde und Carsten Manz (l). überreichten Alexis Kasum das Silberne Lorbeerblatt. Foto: Andreas Hasenkamp

Sportlich verzeichnet der GCB in den Mannschaften Auf- wie auch Abstiege, gleich zweimal einen „Durchmarsch“, einer bis in die Oberliga, und ein junges Aushängeschild. Die Zahl der Turnier-Teilnehmer liege über der Vor-Corona-Zeit, sagte Spielführer Ingo Wißmann. Wie Carsten Manz für die Ehrenabteilung festhielt, erzielt in der Altersklasse 18 Alexis Kasum kontinuierlich sehr gute Werte und nahm so auch an der Deutschen Meisterschaft in Travemünde teil. Er erhielt vom GCB das Silberne Lorbeerblatt. Am Rande: Ein ehemaliger Brückhausener wurde NRW-Meister in der Altersklasse 14. Mehr Interesse wünscht sich Budde für den Jugend-Förderverein. Dessen Budget ermöglicht etwa die Anschaffung von Spielgerät für die Schul-Aktionen.

In einer, so Budde, „sehr flüssigen und harmonischen Wahl“ kürten die Brückhausener den bisherigen Vorstand erneut. Budde fügte an, dies sei für ihn „vielleicht die letzte“ Amtszeit. Sie dauert drei Jahre. Bewegung gibt es auch bei Mitarbeitern: In den Ruhestand gingen nach über 20 Jahren die Greenkeeperin Anne-Margret Stahlberg von der Beeck und nach 30 Jahren der Alverskirchener Kollege Heinz Tertilt.