An fast jedem Haus ein Baum

Es ist noch gar nicht so lange her, da erstrahlte der festlich geschmückte Weihnachtsbaum im Lichterglanz. Am Samstag liegt die bis dahin schick herausgeputzte Tanne am Straßenrand, um im Rahmen der Weihnachtsbaumsammelaktion der katholischen Pfarrgemeinde entsorgt zu werden.

Sammeln im strömenden Regen

35 Helfer aus den Reihen der Messdiener sowie der Landjugend sind dazu im Einsatz. Die Aktion hat eine lange Tradition. „Die gibt es schon so lange, ich kann gar nicht sagen, wann die Premiere war. Auf jeden Fall begann das bereits vor meiner Zeit“, bemerkt Andreas Rösner lachend.

Die Weihnachtsbäume waren wie immer zum Abholen an die Straße gelegt worden. Es ist ziemlich ungemütlich und gießt in Strömen. Doch die Freiwilligen lassen sich ihren Spaß dadurch nicht vermiesen. Die Anhänger der Fahrzeuge, die durch die Straßen der Stadt fahren, sind bis oben hin voll. Zwischen den Nadelbäumen sitzen die Helfer, die immer dann, wenn ein Exemplar am Straßenrand entdeckt wird, herunterspringen und diese aufladen. Da kann man sich vorstellen, wie schnell der Berg am Bauhof, wo die Weihnachtsbäume am Ende landen, anwächst. Die Messdiener Jonathan Rose, Matz Schabhüser sowie Fabrice Laumann und Fahrer Jonas Fischer von der Landjugend sind am Bekassinenweg unterwegs. Hier gibt es reichlich Beute. Fast an jedem Haus steht mindestens ein Baum. Auch dieses Trio gibt sich trotz des Dauerregens gut gelaunt.

„ Die Tütchen werden leider oft abgerissen. “ Henning Kunstleve über die Geldspenden an den Bäumen

Tom Wulff, Leonhard Hülshörster, Laurenz König, Ben Twehues und Jakob Hemkemeier sind soeben dabei den Anhänger, der ebenfalls noch voll bepackt ist, zu entladen. Das Ergebnis aus nur einem von zwei Bezirken, die sie an diesem Vormittag abfahren. „Das Wetter ist nicht so schön. Doch das macht nichts“, bemerken sie unisono.

Auch Marina Habrock, Lennard Fearn, Henning Kunstleve und Jan Brinkmann haben zwei Bezirke zum Einsammeln. Und auf ihrer Ladefläche sind ebenfalls jede Menge Tannen. „Wir waren in den Straßen Langefort, Greffener Straße und im Industriegebiet unterwegs“, erklärt Henning Kunstleve und ergänzt, im Industriegebiet seien es immerhin vier Bäume gewesen. Bei manch einem Baum war ein Tütchen mit Geld befestigt worden. Davon war eigentlich abgeraten worden. „Die Tütchen werden leider oft abgerissen. Besser ist, entweder die Hausnummer am Baum zu befestigen, sodass wir die Spenden an der Haustür einsammeln können, oder das Geld einfach zu überweisen“, erklärt Marina Habrock von der Landjugend. Dann geht es ins Pfarrheim zum gemeinschaftlichen Mittagessen, das die Messdiener-Leiterrunde bereits vorbereitet hat. Es gibt den Klassiker, den alle mögen – nämlich leckere Hot-Dogs.

Die eingesammelten Bäume landen am Ende auf dem Osterfeuer. Die Landjugend sammelt darüber hinaus am Ostersamstag auch Holz oder Baumschnitt. Anmeldungen nehmen sie dazu noch gerne entgegen.