An Tagen wie diesen . . .

Bei einem Fußball-Match dient die Halbzeit-Pause auch zum Durchatmen der Spieler, zur kurzen Regeneration. Als der MGV und seine musikalischen Gäste am späten Sonntagnachmittag die Halbzeit-Pause einläuteten, war das auch fürs Publikum eine Möglichkeit zum Durchatmen und zum Verarbeiten der Eindrücke.

Denn das, was der MGV da schon in Halbzeit eins aufgefahren hatte, war beste Unterhaltung nonstop. Zu dem Zeitpunkt war der Kummer, den runden Geburtstag im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert haben zu können, längst verflogen. Mit dem ambitionierten Projektchor und dessen Leiter James Woods sowie der Gala-erprobten Band „Nightflight“ hatte sich die sangesfreudige Truppe von Chorleiter Heiko Kraft ausgezeichnete Jubiläumsgäste mit auf die Bühne der ausverkauften Festhalle geholt.

Trieben ihre Späßchen zwischendurch: Heiner Arning und Hubert Görges. Foto:

Die konzentrierte Probenarbeit des MGV in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ausgezahlt. Auch wenn Heiner Arning – schon seit fünf Jahrzehnten Chorsänger – in seiner ihm eigenen humorigen Art zum MGV anmerkte, „singen seggen se, supen doon se“ („Singen sage sie, saufen tun sie“) und damit die Lacher des Publikums auf seiner Seite hatte, so bewiesen die „Chorknaben“ eindrucksvoll, dass doch das Singen ihre gemeinsame Hauptbeschäftigung ist.

Reise zurück in die 20er und 30er Jahre

Und so zeigten sie dem Publikum gleich den „Platz an der Sonne“ (Udo Jürgens), bekundeten „We have a dream“ (Dieter Bohlen) und gestanden, im „alten Fieber“ (Die Toten Hosen) zu sein. Das griff auch immer mehr auf die begeisterten Zuhörer über, die überdies einen bestens aufgelegten ehemaligen Chorleiter Heinz Braunsmann am Klavier erlebten sowie über MGV-Tenor Peter Sebulke staunen konnten, der mit einem Comedian-Harmonists-Medley zurück in die 20er- und 30er-Jahre reiste.

Peter Sebulke ging mit einem Comedian-Harmonists-Medley auf Zeitreise. Foto:

In die Zukunft zeigt dagegen der MGV-Projektchor, der – altersgemischt mit Männern und Frauen – und mit der Handschrift von Chorleiter James Woods eine fröhlich-swingende Visitenkarte abgab und mit dem Kerstin-Ott-Song „Regenbogenfarben“ sowie dem Carpenters-Welthit „Top of the World“ zeigte, wo es hingeht: nämlich ganz nach oben zusammen mit den MGV-Sängern.

Fröhlich-beswingt präsentierte sich der MGV-Projektchor unter der Leitung von James Woods. Foto: Klaus Meyer

Wie vielfältig der Opern-, Operetten- und Musical-Sänger Woods ist, der auf eine Karriere mit bedeutsamen Engagements blicken kann, und welche Qualität er mitbringt, bewies er auch im Duett mit Ehefrau Beate. Evergreens aus „Les Miserables“, „Cats“, „Tanz der Vampire“ und nicht zuletzt das „Phantom der Oper“ sorgten für Gänsehaut-Momente. „An Tagen wie diesen“ – ein weiterer Ohrwurm der „Toten Hosen“, den die MGV-Sänger voller Inbrunst anstimmten – ist eben vieles möglich.

Glänzten mit Ohrwürmern aus bekannten Musicals: James und Beate Woods. Foto: Klaus Meyer

So etwa auch die Tatsache, eine Band für den eigenen Geburtstag zu gewinnen, für die die Festhalle ein eigentlich viel zu kleines Pflaster ist. „Nightflight“ – zu deutsch „Nachtflug“ – die sonst auf großen Events wie etwa der Welttanzgala in Dresden, dem Silvesterball in Düsseldorf, einer Kreuzfahrtschiff-Taufe in Kiel oder als Begleitband von Johnny Logan, Michael Holm und anderen ihre Kreise ziehen, hoben in zwei Sets zum musikalischen Rundflug in der Festhalle ab. Lag das Augenmerk beim ersten Set vor der Pause darauf, Arrangements bekannter Hits zu verschiedenen Tanzstilen von Rumba bis Tango und von Quick Step bis Jive zu präsentieren, ging im zweiten Set beim Anflug aufs Finale die sprichwörtliche „Post ab“.

Begeistertes Publikum nach Musikvielfalt

Die Band um die Everswinkeler Michael und Kerstin Arnemann hob mit Partykrachern à la „Gimme Gimme“ (Abba), „Uptown Funk“ (Bruno Mars & Mark Ronson), „It’s Raining Men“ (Weather Girls) und „Simply The Best“ (Tina Turner) förmlich die Decke der Festhalle an, die bei diesem Powersound an ihre akustischen Qualitätsgrenzen stieß. Mit dem Reinhard-Mey-Klassiker „Über den Wolken“ setzte das Ensemble dann sanft zur Landung an, um mit dem Sinatra-Evergreen „My Way“ wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. „Es war ein Experiment vor sitzendem Publikum“, schmunzelte der Bandleader der Tanzband, Michael Arnemann. Ob es gelungen sei? Die rhetorische Frage wurde vom Publikum mit frenetischem Applaus beantwortet.

In zwei mitreißenden Sets sorgte die Band Nightflight für Begeisterung und erntete stehende Ovationen. Foto: Klaus Meyer

My way, your way, our way – mein Weg, Dein Weg, unser Weg. So ließ sich abschließend der gemeinsame Auftritt von MGV und Projektchor interpretieren, die sich zum Finale ganz bescheiden als „der größte Chor der Welt“ von der Bühne verabschiedeten. Aber nicht, ohne sich zuvor bei „Nightflight“, James und Beate Woods, Heinz Braunsmann und vor allem Heiko Kraft zu bedanken. Für Letzteren, der nach Mesum umgezogen ist, war es nach zwölf Jahren der letzte Auftritt als Chorleiter mit dem MGV. Letztendlich kostete der MGV mit seinen Gästen das konzertante Vergnügen bis um 20 Uhr aus und überzog seinen eigenen Zeitplan um 45 kurzweilige Minuten. Was Thomas Gottschalk kann, kann auch der MGV. Zumindest „an Tagen wie diesen“. Denn „MGV“ steht offensichtlich auch für „Mehr Genuss Verbreiten“.