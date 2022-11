Ehrenamts-Dankeschön-Feier: Anerkennung für wertvolle Arbeit

Andere Menschen zu unterstützen, sich zu kümmern und Abwechslung in deren Alltag bringen – all das leisten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des St.-Magnus-Hauses in Everswinkel. Wer so viel Einsatz zeigt, dem gebührt Lob und Anerkennung. Im Rahmen einer Dankeschön-Feier im St.-Josef-Stift Sendenhorst wurde der ehrenamtliche Einsatz mit kulinarischen Köstlichkeiten und einer Prise Magie gewürdigt

Die wertvolle Arbeit, die von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedes Jahr geleistet wird, stand im Mittelpunkt des Abends. Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann begrüßte die Gäste aus Everswinkel und lobte sie für ihren Einsatz. „Im gesamten Pflege- und Betreuungsnetzwerk sind täglich 1000 Menschen auf Unterstützung angewiesen. Das bedeutet Verantwortung. Diese lässt sich besser tragen, wenn sie auf vielen fähigen Schultern verteilt wird. Ich danke Ihnen, dass Sie da sind und das Tag für Tag.“

Ob langjährige Helferinnen und Helfer oder Neuzugänge – in diesem Jahr wurden sie im Rahmen der Feier mit Rosen geehrt, wie die St.- Elisabeth-Stift gGmbH in einer Presseinformation mitteilt. „Einen ganzen Blumenstrauß müsste Waltraud Rabe für ihren vielfältigen Einsatz in unserem Haus bekommen“, betonte Jens Hinkemann. Ob Kochgruppe, Empfang, Corona-Screening, Rikscha-Fahrten oder Dekoration – seit zehn Jahren unterstützt sie das Haus in vielen Bereichen. Als Ingeborg Schröder vor zehn Jahren als ehemalige Pflegefachkraft im St.-Magnus-Haus in den Ruhestand ging, widmete sie sich ebenfalls der ehrenamtlichen Arbeit. Sie betreut für die Bewohnerinnen und Bewohner das Waffel-Café.

Eine Prise Zauberei versprühte der Ahlener Magier Marcel Seidler bei seinem Auftritt im Rahmen der Dankeschön-Feier. Foto: Foto: Goczol/St. Elisabeth-Stift gGmbH

„Wir sind sehr dankbar, auch in diesem Jahr wieder neue Helferinnen und Helfer begrüßen zu dürfen“, machte Hinkemann deutlich. Marlies Turudija, Johannes Recker und Robert Deckenbrock gehören seit 2022 zum ehrenamtlichen Team und unterstützen die Senioreneinrichtung mit Rikschafahrten sowie am Empfang. Claudia Sudmann unterstützt die Arbeit im St.-Magnus-Haus tierisch: Gemeinsam mit ihrem Hund „Bootsmann“ besucht sie die Bewohnerinnen und Bewohner und sorgt damit für eine willkommene Abwechslung.

Die Ehrenamtlichen ließen sich sowohl kulinarisch als auch künstlerisch verzaubern. Für Gaumenfreuden sorgte das Küchenteam des St. Josef-Stifts mit einem festlichen Drei-Gänge-Menü. Magier Marcel Seidler führte die Gäste in die Welt der Zauberei. Ob Geld vermehren oder verschwinden lassen, der Ahlener verblüffte sein Publikum.