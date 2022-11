Angebot stößt auf reges Interesse

Einladend dekoriert waren die Verkaufstische beim Adventsbasar der Evangelischen Frauenhilfe am Sonntag. Traditionell öffnet nach dem Gottesdienst am ersten Advent der Basar seine Pforten.

Breit gefächert war das Angebot: Selbst gestrickte Mützen, Schals und Socken stießen auf großes Interesse. Liebevoll in Handarbeit gefertigte weihnachtliche Deko-Artikel, Kekse und Marmeladen waren auch zu haben. Drei leckere Suppen, verschiedene Kuchen und Schnittchen fanden reißenden Absatz – so konnte bei den Besuchern an diesem Tag die Küche kalt bleiben. Und was an einem solchen Tag auch wichtig ist: Es bildeten sich an der Tischen kleine Gesprächsrunden zu einem lockeren Austausch.

Selbstgebundene Adventskränze

Ausgesprochen zufrieden zeigte sich Annemarie Korf, Sprecherin der Evangelischen Frauenhilfe, über die gute Resonanz bei den Besuchern. Die Erlöse des Basars gehen auch in diesem Jahr wieder an das Kinderkrankenhaus in Bethlehem.

Am vorangegangenen Freitag waren die Frauen auch auf dem Wochenmarkt aktiv. An einem Stand wurden Knusperhäuschen, Plätzchen und Marmeladen verkauft. Der Erlös geht an den Everswinkeler Fonds „Frauen in Not“. Mehr als 40 selbstgebundene Adventskränze wurden von den Frauen schon im Vorfeld verkauft. Der Warenkorb in Warendorf darf sich über den Erlös freuen.