Angebote rund ums Historische Viereck

Die Wartezeit hat ein Ende – nach zwei Jahren Zwangspause geht das Vitus-Fest mit einem neuen Orga-Team wieder an den Start. Eine Sache darf dabei natürlich nicht fehlen: der traditionelle Flohmarkt am Vitus-Sonntag. Am 19. Juni ab 11 Uhr wartet ein vielschichtiges und abwechslungsreiches Angebot zum Stöbern und Feilschen auf die Besucher. So ist für den Vitus-Sonntag geplant, das Historische Viereck komplett mit einem Familien- und Jedermann-Flohmarkt zu bestücken. Zusätzlich sollen Gastro- und Info-Stände zwischen den Flohmarktständen aufgebaut werden.

„Altbewährtes bleibt erhalten und etwas Neues soll entstehen. Um ein möglichst breites und ansprechendes Angebot zu gewährleisten, bitten wir um zahlreiche Bewerbungen aus Everswinkel und Umgebung. Insbesondere auch die örtlichen Vereine sind eingeladen, sich zu melden“, betonen Silke Webbeler und Werner Reinermann vom neuen Orga-Team.

Anmeldung muss persönlich erfolgen.

Interessierte haben nun die Möglichkeit, sich für den Familien-Flohmarkt im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen (Vitusstraße 4) anzumelden. Die Anmeldung muss persönlich erfolgen, da eine Unterschrift auf der Anmeldung erforderlich ist. Für den gewerblichen Jedermann-Flohmarkt können interessierte Flohmarktbeschicker eine Standfläche von drei Metern zum Festpreis bekommen.

Die Anmeldung, auch für die Gastro- und Info-Stände kann telefonisch unter 0 25 82/6 54 60 oder 01 60/93 99 39 93 oder per E-Mail an silke.webbeler@web.de oder werner-reinermann@t-online.de erfolgen. Für Fragen steht das Orga-Team unter genannten Telefon-Nummern zur Verfügung.