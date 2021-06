Anregungen für den Ortskern

Bereits im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes 2030 haben viele Bürgerinnen und Bürger Anregungen zur Gestaltung einer lebenswerten Gemeinde gegeben – jetzt sollen einige Maßnahmen in Kooperation mit einem Seminar der TU Dortmund konkretisiert werden. Dazu sind die Bürger gefragt, im Rahmen von Umfragen zum künftigen Stadtbild beizutragen.

Studierende des Bereichs Raumplanung beschäftigen sich im Rahmen eines Seminars mit „Methoden des städtebaulichen Entwerfens“. Die Studierenden haben sich in den vergangenen Wochen ein Bild von Alverskirchen und Everswinkel gemacht und starten nun in die Praxis-Phase, zu der auch eine Bürgerbeteiligung gehört, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Themenschwerpunkte der Befragungen sind neue Wohnformen, Freiraumgestaltung sowie die Lebensqualität – also die Themen, bei denen laut Gemeindeentwicklungskonzept akuter Handlungsbedarf besteht.

Auf Basis der Antworten werden die Studierenden eigens auf die Gemeinde zugeschnittene städtebauliche Entwürfe erarbeiten. „Damit werden wir erstmals visualisierte Konzepte zur Umgestaltung der Ortskerne erhalten. Diese können als anschauliche Diskussionsgrundlage für anstehende notwendige Veränderungen im Stadtbild dienen“, freut sich Bürgermeister Sebastian Seidel.

Die aktuellen Umfragen seien darüber hinaus wichtig für die Ausbildung der angehenden Raumplaner. Sie üben so im Rahmen des Seminars die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Beteiligungsprozessen. „Durch die enge Verknüpfung mit unserem Gemeindeentwicklungskonzept kann es natürlich vorkommen, dass einige Fragen aus der damaligen Beteiligung erneut aufkommen werden. Da die Studierenden aber mit dem eigenen Datenpool arbeiten sollen, bitte ich die Bürgerinnen und Bürger, uns in allen Befragungen durch Ihre Alltagserfahrung zu unterstützen. Jetzt, wo es wirklich konkret wird, brauchen wir ihre Unterstützung.“

Links zu den Umfragen findet man im abgebildeten Plakat. Die Teilnahme ist bis zum 25. Juni möglich. Ausgedruckte Exemplare gibt es bei Philipp Elsbernd nach Anmeldung, Telefon 8 88 09, Mail elsbernd@everswinkel.de.