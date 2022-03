Antworten finden, Chancen bieten

Everswinkel ist eine Keimzelle und bedeutender Standort der DMK Group. Von Beginn an wurde ausgebildet. 225 Azubis sind es unternehmensweit, 19 davon in Everswinkel. Summa summarum sind es 15 Ausbildungsgänge in technischen, kaufmännischen oder Ernährungsberufen an 16 Standorten in sieben Bundesländern.

Am Standort Everswinkel gibt es derzeit die Ausbildungsberufe Industriekaufmann/-frau und Fachkraft für Lebensmitteltechnik, erklärt Vera Hassenpflug, Senior External Communications Manager der DMK Group. „Vermutlich gibt es aktuell kaum ein Unternehmen, das keine Schwierigkeiten hat, seine Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig.“ Im ländlichen Raum sei es „zunehmend herausfordernder“, Plätze im gewerblich-technischen Bereich zu besetzen.

„ »In unserer Branche zu arbeiten, ist weit mehr, als einfach nur in oder bei einer Molkerei zu arbeiten.« “ Vera Hassenpflug, Senior External Communications Manager der DMK Group

Konnten sich Jugendliche vor 15 Jahren glücklich schätzen, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu finden, könnten sich qualifizierte Schulabsolventen heute ihren Ausbildungsplatz aussuchen. Viele mögliche Ausbildungsberufe seien den Bewerbern gar nicht bekannt. „Hinzu kommt, dass die vielzitierte ,neue Generation‘ ganz andere Erwartungen an eine Ausbildung und einen Betrieb stellt und diese auch offen kommuniziert“ und sich diverse Fragen zur eigenen Zukunft stelle, weiß Hassenpflug. Und sie bringt die aktuelle Formel auf den Punkt: „In einer Welt, in der sich die Unternehmen bei den potenziellen Auszubildenden bewerben müssen und nicht umgekehrt, ist es also an den Unternehmen, sich umzustellen und Antworten auf diese Fragen zu finden.“

Um solche Antworten bemüht man sich beim DMK, das sich als „Unternehmen im Wandel“ versteht und auf die neue Generation von Mitarbeitenden und die Anforderungen an die heutige Arbeitswelt eingeht. „Wenn man heute junge Leute für unsere Branche begeistern will, muss man auch aufzeigen, dass wir eine der Branchen sind, in der neben Automotive und Energie vermutlich der größte Transformationsprozess stattfindet und man an allen Stellen der Lieferkette Teil davon sein kann, eine Ernährungstransformation mitzugestalten“, hebt Hassenpflug hervor. „In unserer Branche zu arbeiten, ist weit mehr, als einfach nur in oder bei einer Molkerei zu arbeiten. Es heißt, bedeutende Themen unserer Zeit wie Agrarwende, Nachhaltigkeit und CO 2 -Fußabdruck aktiv mitzugestalten und an der Ernährung der Zukunft für Milliarden von Menschen mitzuarbeiten.“

Im ganzen Unternehmen seien im vergangenen Jahr die Ausbildungsstandards überprüft und gänzlich überarbeitet worden. „Während sich viele Unternehmen nur auf die fachliche Vermittlung von Fähigkeiten konzentrieren, ist es für uns genauso wichtig, dass unsere Ausbilder auch für die persönliche Entwicklung unserer Azubis qualifiziert sind. Dabei spielen Wertschätzung und ein Austausch auf Augenhöhe eine große Rolle“, zeigt Hassenpflug auf. Ziel sei es, schon in der Ausbildung die Grundlagen zu schaffen, um Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden. Mit einer hochwertigen Ausbildung und guten Arbeitsbedingungen begeistern, das ist das Ziel. „,Lehrjahre sind keine Herrenjahre‘ hat in einem modernen Arbeitsumfeld keinen Platz mehr und führt eher zum Gegenteil.“

Begeisterung zu wecken – das müsse laut Hassenpflug aber noch früher beginnen. „Schulen und ausbildende Unternehmen sollten noch näher zusammenrücken, um ihre Schnittstellen auszubauen und noch besser zu nutzen.“ Schüler sollten mehr als bislang die Möglichkeit haben, in verschiedene Ausbildungsberufe hineinzuschnuppern. „Gerade bei der heutigen Vielfalt von Ausbildungsberufen reichen zwei Wochen Schülerpraktika kaum noch aus, um einen umfassenden Einblick zu erhalten. Außerdem ist vielen Schülern gar nicht bewusst, welche Karrierechancen und Möglichkeiten eine Ausbildung bietet“, macht die Unternehmenssprecherin deutlich.

In diesem Jahr werden Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik angeboten.