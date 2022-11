Appetit anregen aufs Bücherlesen

Wem regelmäßig vorgelesen wird, greift eher zum Buch und erweitert so seinen Wortschatz. Deswegen nahmen die Grundschulen in Everswinkel und Alverkirchen am Vorlesetag teil.

Die Kinder der St.-Agatha-Grundschule lauschten am Freitag in schummrig-gemütlicher Atmosphäre den fantastischen und abenteuerlichen Geschichten der weltberühmten Autorin Cornelia Funke aus Westfalen. Am Vorlesetag weckten die Lehrerinnen bei ihren Schülerinnen und Schülern Neugierde beispielsweise auf die Werke „Der Bücherfresser“ oder die Geschichte der Ritterin „Igraine Ohnefurcht“.

Außerdem konnten die Kinder an einem großen Büchertisch Inspirationen zum Schmökern von Funkes Büchern finden und mehr über die Autorin und ihre Werke erfahren. „Wer regelmäßig in persönlichen Situationen vorgelesen bekommt, greift ebenfalls eher zum Buch und kann aus einem reichhaltigeren Wortschatz schöpfen. Dies anzuregen, stand an diesem Tag wieder einmal im ganz besonderen Fokus bei uns“, teilte die St.- Agatha-Grundschule mit.

Ein Kind rief seiner Lehrerin zum Schulschluss noch zu: „Das war so toll, das war der beste Tag!“. Man hätte es wohl nicht schöner sagen können, warum dem Vorlesen eben ein unvergleichlicher Zauber innewohnt.

Auch an der Grundschule Everswinkel stand der 18. November ganz im Zeichen des Vorlesens. Hier lasen die großen Kinder der dritten und vierten Klassen den Kindern aus dem ersten und zweiten Jahrgang vor. Während des Vorlesens machten es sich die Kinder in liebevoll gestalteten Leseecken auf Decken gemütlich und lauschten den spannenden Geschichten, die von den Großen ausgewählt wurden. Beide Schulen beteiligten sich, wie schon in vergangenen Jahren, am bundesweiten Vorlesetag.