Auch nach 1000 Tagen Pause läuft‘s

Die Pause war unvorstellbar lang, doch sie tat offensichtlich der Schützentradition in Alverskirchen und Everswinkel keinen Abbruch. Das jedenfalls ließ der jüngste traditionelle Übungsabend der Ehrengarde Alverskirchen erahnen. Das Marschieren klappte schon mal mit Bravour. Und auch die jüngsten Schützenfans haben am 5. Juli noch eine Gelegenheit zur Probe – dann darf der Nachwuchs des Schützenvereins Alverskirchen üben.

Über 1000 Tage Schützenfest-Pause – da könnte man durchaus aus der Übung kommen. Doch davon war beim traditionellen Übungsabend der Ehrengarde Alverskirchen zusammen mit dem Spielmannszug Alverskirchen sowie den berittenen Offizieren des Schützenvereins Alverskirchen sowie des Bürgerschützen- und Heimatvereins St. Hubertus Everswinkel nichts zu sehen. Das Marschieren haben die Gardisten in der schützenfestfreien Zeit nicht verlernt.

Für die berittenen Offiziere ist das gemeinsame Üben mit Marschmusik in jedem Schützenjahr eine willkommene Vorbereitung auf die anstehenden Feste in Everswinkel und Alverskirchen. Denn ihre Aufgabe (und die ihrer Pferde) ist doch sehr anspruchsvoll: laute Musik, zahlreiche Schützen und Zuschauer, wehende Fahnen und Standarten sowie das ungewohnte Marschtempo verlangen den Pferden und Reitern während der Festtage einiges ab. Das gemeinsame Üben ist hierbei eine wichtige Vorbereitung und hilft den Pferden, beim Schützenfest gelassen zu reagieren und ihrem Reiter zu vertrauen.

Auch für die Kindergarde ist ein Übungstermin vor dem Schützenfest angesetzt. Foto: Foto: Schützenverein

Bereits seit 2008 nehmen die berittenen Offiziere des BSHV an dem Übungsabend der Alverskirchener Ehrengarde teil – der Austragungsort wechselt seit dem von Jahr zu Jahr zwischen Alverskirchen und Everswinkel. Am Mittwoch traf man sich auf dem Hof von Ehrenoberst Heinz Tertilt in der Bauerschaft Evener. Nach der ausgiebigen Übungseinheit ließen sich die Schützen ein kühles Getränk und die Bratwurst vom Grill schmecken.

Übungsnachmittag für den Nachwuchs

Nach den „Großen“ steht am Dienstag (5. Juli) übrigens auch noch ein Übungsnachmittag für den Nachwuchs des Schützenvereins Alverskirchen auf dem Programm. Hierzu laden der Kommandeur der Ehrengarde, Christoph Bärens, und Vorstandsmitglied Sebastian Kerkhoff alle interessierten Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zu 17 Uhr auf den Schulhof der St.-Agatha-Grundschule ein. Eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Kindergarde während des Schützenfestes ist die Übungsstunde allerdings nicht. Natürlich können auch diejenigen, die an dem Übungsnachmittag keine Zeit haben, während des Schützenfestes bei der Kindergarde mitmachen. Die Ausrüstung für die Kinder in Form von Holzgewehren, grünen Halstüchern und Caps wird dabei leihweise vom Verein gestellt. Die restliche Kleiderordnung ist einfach: Die Hose der Kinder sollte möglichst dunkel (idealerweise schwarz) und das Shirt möglichst hell (am besten weiß) sein. Vorgeschrieben sind diese Farben allerdings nicht zwingend. Die Kindergarde wird während des Antretens und des Umzuges von Sebastian Kerkhoff und Tobias Schulze-Brüning betreut.

Für Fragen zur Kindergarde steht Kerkhoff als Ansprechpartner bereit; 0175/971 07 78.