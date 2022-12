Erst reifte die Idee und jetzt der Käse

Wenn Christoph Gerd-Holling neuerdings feststellt, „das ist alles Käse“, dann ist das kein Ausdruck von Enttäuschung. Im Gegenteil. Der Blick richtet sich in dem Moment nämlich auf das neueste Produkt des landwirtschaftlichen Familienbetriebs in Alverskirchen: Käse aus eigener Herstellung.

Käse-Produktion auf dem Hof Gerd-Holling in Alverskirchen: Hof-Inhaber Christoph Gerd-Holling mit seiner Frau Nicole und Martin May von der Mobilen Käserei May.

Nun gut, ganz ohne Hilfe geht das natürlich nicht mal eben. Aber da kommt die Mobile Käserei May ins Spiel. Die hat ihren Sitz im niedersächsischen Neuenburg und bereist mit einem voll ausgestatteten Käserei-Mobil nicht nur den friesischen Bereich sowie das Ammerland, das Emsland oder Wesermarsch, sondern auch das Münsterland. Direkt auf den Höfen wird der Käse produziert.

Seinerzeit, als auf dem Hof Gerd-Holling zusammen mit der Uni Münster der „Tag der Milch“ stattfand, war just auch jene Käserei als Gast-Betrieb vor Ort. Und das interessierte Christoph Gerd-Holling nachhaltig. „Ich habe da schon damit geliebäugelt“, blickt er zurück; denn Gerd-Holling möchte die Milch seiner 120 Kühe ungern komplett abgeben. Der größte Teil der täglich rund 3500 Liter Milch geht ans Deutsche Milchkontor. Jetzt flossen aber gerade 1500 Liter in die eigene Hofkäse-Produktion.

Käserei-Chef Martin May beim Einsatz der Käse-Harfe, um den Käsebruch zu zerteilen. Foto: privat

1500 Liter Milch ergeben am Ende 150 Kilogramm Käse. Dafür sorgt vor allem Martin May. Etwa alle zwei Monate ist er auf dem Hof zu Gast, pumpt die Milch in seine fahrbare Käserei und los geht's. Zunächst erfolgt die Dicklegung, die Milch auf 69 Grad erwärmt, dann wieder auf 31 Grad heruntergekühlt. Milchsäurebakterien und Lab – ein Gemisch aus den Enzymen Chymosin und Pepsin, gewonnen aus dem Labmagen junger Wiederkäuer oder auch künstlich aus dem Labor hergestellt – kommen zum Einsatz. Der entstehende Käsebruch wird mittels einer Käse-Harfe zerteilt, von der Molke getrennt und schließlich in Metallformen geschöpft. Damit fährt Martin May dann erst mal wieder ins heimische Neuenburg.

„ Ich habe schon damit geliebäugelt. “ Christoph Gerd-Holling, Landwirt

Als Molkerei-Ingenieur hat May etliche Jahre Käseanlagen für Molkereikonzerne auf der ganzen Welt gebaut und betrieben. Das Business war ihm dann irgendwann einfach zu groß. Sein Credo, „guter Käse braucht nicht viel - nur gute Rohstoffe, etwas Geduld und viel Erfahrung“, führte ihn in kleinere, dafür erfüllende Dimensionen. In seinem Betrieb erfolgt mit dem Absäuern, dem Salzbad, der Behandlung mit Rotschmierebakterien und schließlich dem täglichen Drehen der Käse der erste Teil des Reifeprozesses für den künftigen Hofkäse. Nach etwa drei bis vier Wochen kommt der Käse zurück auf den Hof Gerd-Holling, wo er ebenfalls viel Zuwendung durchs Einreiben mit Salzlake und Drehungen alle zwei bis drei Tage erfährt, um auf Fichtenholzbrettern in einem Kühlraum oder -schrank zu lagern und weiter zu reifen. Junger Käse ist sofort verwendbar, mittelalter hat mindestens vier Monate Reifung hinter sich.

Hinzugabe der Kräuter während des Produktionsprozesses. Foto: privat

„Der Käse bei uns ist naturgereift. Das ist anders als im Laden. Hier kann man die Rinde mitessen“, erzählt Gerd-Holling. „Hollinger Hofkäse“, „Hollinger Kräuterkäse“ und die „Hollinger Sehnsucht“ bringen auch vom Namen her das lokale Produkt ins Scheinwerferlicht. „Es ist ein weiteres Mosaiksteinchen in der Direktvermarktung“, betont der Alverskirchener Landwirt nicht ohne Stolz. Klar, dass so ein Produkt preislich nicht mit einem Discounter-Käse vergleichbar ist. „Der Köse hat einen höheren Preis, ist aber auch viel Handarbeit. Geschmacklich ist das was ganz anderes, als wenn ich einen normalen Gouda nehme.“ Der Verkauf erfolgt über den neuen „Regiomat“ an der Tankstelle und samstags zudem von 10 bis 12 Uhr auf dem Hof. Mit dem Start ist Christoph Gerd-Holling zufrieden. Alles Käse? Ja, aber natürlich.