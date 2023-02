Auf der Insel außer Rand und Band

In Alverskirchen ist das Dorfleben lebendig und bunt. Das zeigte sich besonders beim „Karneval für alle“ in der Turnhalle. Die DJK Rot-Weiß, KFD und Seniorengemeinschaft hatten einmal mehr für ein kurzweiliges und überaus humoriges Programm unter dem Titel „Reif für die Insel“ gesorgt.

Bereits am Nachmittag waren die Senioren und Seniorinnen unter jenem Motto von der Spielschar bestens unterhalten worden. Am Abend ging dann so richtig die Post ab. In der Sporthalle tummelten sich rund 150 ausgelassene Jecken. Da trafen jede Menge Teufel, Hexen, Feen, Zauberer und noch viele weitere Fantasiewesen aufeinander. Ralf und Dagmar Sander hatten das Motto allzu ernst genommen. Sie waren im Bademantel und mit Duschhaube gekommen. „Passt doch“, bemerkten die Alverskirchener und reihten sich dann lachend in die Schlange der Polonaise ein.

Dazu hatte Sebastian Timmermann aufgefordert, der die Jecken rasend schnell auf Betriebstemperatur brachte. Der DJ animierte sie immer wieder dazu, sich zu bewegen. Die närrischen Besucher schunkelten, tanzten auf den Tischen, rissen die Hände nach oben und schlängelten sich durch die Halle. Auch die aktuelle Everswinkeler Schützenkaiserin Heidi Rutsch war mit ihrem Gefolge unter den illustren Gästen. Mit ihren goldenen Hüten war die gut gelaunte Truppe kaum zu übersehen. Auf der Bühne ging es ebenso hoch her. Es gab eine Vielzahl an ziemlich lustigen Alltagssituationen, die von der Spielschar gekonnt in Szene gesetzt wurden. Durch den Abend führte Christian Averbeck. Damit das Publikum keinen der Sketche verpasste, wurde zum Ende der Umbaupausen stets „Eine Insel mit zwei Bergen“ angestimmt.

ie Hip-Hop-Gruppe der DJK Rot-Weiß glänzte mit einer tollen Choreografie und erhielt reichlich Applaus. Foto: Marion Bulla

Zum Programmauftakt stimmte der Spielmannszug im Biene Maja-Kostüm unter der Leitung von Tambourmajorin Lisa Samberg, die als Sonnenblume daherkam, mit Schunkelliedern und Karnevalsklassikern perfekt auf den Abend ein. Fulminant ging es weiter. Der Auftritt der Tanzgruppen der DJK RW unter der Leitung von Olga Altergott kann nur mit einem Wort beschrieben werden: bombastisch. Die Kinder wirbelten in Glitzerkostümen über die Bühne, und die Hip-Hop-Tanzgruppe überzeugte mit coolen Moves.

Kasse, bitte!, so hieß es lauthals im gleichnamigen Sketch. Auch hier wurde viel gelacht. Foto: Marion Bulla

Dann rührte Beate Böckmann für den Spielmannszug die Werbetrommel, Tanja Bruns schwärmte von der Landjugend, Christina Frohne warb für den Schützenverein und Silke Storm hielt ein Loblied auf die hiesige Feuerwehr. „Weil ich ein Alverskirchener bin, liebe ich das Leben im Verein“, sangen sie unisono. Natürlich waren alle entsprechend gekleidet und kippten am Ende gemeinsam einen „Kurzen“.

Silke Storm ließ den deutschen Schlager hochleben und spielte einen Hit aus vergangenen Hitparaden-Zeiten nach dem nächsten. Bei den meisten sang das närrische Publikum lauthals und erstaunlich textsicher mit. Auch einen plattdeutschen Gag hatte die Spielschar im Gepäck. „De Utflug“: Darin wollte die Ehefrau (Silvia Leivermann) einmal Urlaub außerhalb Deutschlands machen. Zum Leidwesen ihres Gatten (Beate Böckmann). So machte er ihr jedes Land madig, das seine Frau vorschlug. Da seien zu viele Touristen, hier schmecke das Essen nicht und in jenem Land gebe es zu viele gefährliche Tiere. „Ich schaue nach einem Hotel im Sauerland“, hieß es am Ende. Der Ehemann grinste zufrieden „Geht doch“, so sein Fazit. Die Zuhörerschaft lacht sich scheckig.

Immer wieder zog die jecke Polonaise gut gelaunt durch den Saal. Foto: Marion Bulla

Andrea Ellerbrock und Sabrina Droste waren besonders kreativ bei der Auswahl ihrer Kostüme. Die Freundinnen präsentierten sich als Flamingos. Mit passendem Kopfschmuck, pinkem Oberteil und eine um die Hüfte platzierte aufblasbare Schwimmhilfe in Form des exotischen Vogels. „Tolles Programm und gute Stimmung hier“, erklärte Sabrina Droste strahlend bevor der Anspieler auch schon den nächsten Gag ankündigte. Insgesamt ertönte dieser zwölfmal an diesem Abend. Zwölf Mal Spaß und fast genau so viele Angriffe auf die viel zitierten Lachmuskeln.

Die Akteure auf der Bühne waren Tanja Bruns, Beate Böckmann, Katrin Leivermann, Silke Storm, Silvia Leivermann, Heike Hegemann, Christina Frohne sowie Souflöse Silke Herzog. Hinter der Bühne agierten Ulla Averbeck, Maria Wiesmann, Melanie Wiesmann, Leonie Hegemann, Yvonne Schulte, Anja Kretschmer und Michaela Refi.

Wie die Profis: Die Kinder-Tanz-Gruppe des Sportvereins rockte die Bühne. Foto: Marion Bulla

Impressionen vom bunten Karneval in Alverskirchen unter dem Motto "Reif für die Insel". Foto: Marion Bulla

