Auf der Spur des gelben Krokodils

Hat schon einmal jemand in Everswinkel das gelbe Krokodil getroffen? Dorfschreiber Hermann Mensing deckt in seinem Buch viele spannende Rätsel in Everswinkel und Alverskirchen auf, die nicht nur für Heimatverbundene durchaus unterhaltsam sind.

Was haben Weihnachten, Everswinkel und ein gelbes Krokodil mit einander zu tun? Zumindest für die Menschen in Everswinkel und Alverskirchen lässt sich die Frage ab sofort leicht beantworten.

Passend zur Vorweihnachtszeit ist ein Buch erschienen, das den rätselhaften Titel trägt „Das gelbe Krokodil“. Es ist beileibe kein Kinderbuch, wie man vielleicht vermuten würde. Nein, die darin abgedruckten Texte stammen vom Dorfschreiber Hermann Mensing.

Er hat sie im Rahmen seines Stipendiums in den Jahren 2020 und 2021 für seinen Blog verfasst und damit seine Eindrücke in der Gemeinde und von den dort lebenden Menschen niedergeschrieben.

Hier lässt sich Neues entdecken

In eben diesen Geschichten lässt sich viel Bekanntes wiederfinden, aber ebenso eine Menge Neues erfahren. Wer wusste denn schon, dass in Alverskirchen (mindestens) zwei leibhaftige Detektive beherbergt werden? Und wer hat bereits Bekanntschaft gemacht mit dem titelgebenden gelben Krokodil, das tatsächlich in Everswinkel beheimatet ist? In dem sehr abwechslungsreichen Buch werden diese Fragen beantwortet und obendrein weitere interessante Entdeckungen geschildert.

So ist dieses Druckwerk ein wunderbares Geschenk für das nahende Weihnachtsfest, und das nicht nur für die Menschen in beiden Ortsteilen, sondern gleichermaßen für weitere liebe Menschen in Nah und Fern. Das Buch des Dorfschreibers wird im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen zu erwerben sein und zehn Euro kosten